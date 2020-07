Les 12 coups de midi - Julien : pourquoi l'organisation de son mariage pose problème

En juin 2010, Jean-Luc Reichmann prenait les rênes d'une toute nouvelle émission baptisée "Les 12 coups de midi". Dix ans après, l'animateur de 59 ans est toujours aux commandes de l'émission. Et pour fêter cet anniversaire, la production a décidé de réunir les anciens maîtres de midi emblématiques du jeu pour des duels au sommet. Ainsi, ces derniers s'affrontent par groupes de quatre. Le/la gagnant(e) décroche sa place pour la grande finale qui sera diffusée samedi 4 juillet en prime-time sur TF1. À ce stade de cette semaine spéciale "combat des maîtres", Hakim et Timothée sont qualifiés pour le dernier round de la compétition.

Ce mercredi 1er juillet, quatre nouveaux candidats s'affrontent dans "Les 12 coups de midi, le combat des maîtres". Parmi eux, Julien, ex-maître de midi éliminé après 45 participations en 2018. Il avait remporté un chèque de 187 963 euros. Face à lui, Alexandre, maître de midi ayant participé à l'émission en 2010, mais aussi Romain, pompier volontaire éliminé lors de sa 60e participation en 2017.

Un mariage reporté ?

Le 13 mai dernier - deux jours après la reprise du tournage des "12 coups de midi" - Julien a fait une apparition en visioconférence avec sa compagne Julie et leurs deux fils. L'occasion pour Jean-Luc Reichmann de leur parler de leur mariage. "C'est compliqué", lançait la compagne du maître du midi. Une situation qui s'explique par la crise du coronavirus qui a chamboulé l'organisation des mariages.

"On avait réservé la date à la fin du mois de juin. Nous, on va bien sûr fêter les dix ans des '12 coups de midi' et on avait mis une petite croix avec Zette sur la date de votre mariage, mais ça va être compliqué", répondait l'animateur. "On essaye de le décaler, mais le responsable de notre lieu d'événement ne veut pas repousser notre mariage, donc je ne sais pas comment on va faire", précisait Julie.

Par Clara P