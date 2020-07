Les 12 coups de midi : le public de retour à la rentrée ?

En mars dernier, lors de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, l'émission "Les 12 coups de midi" a continué à être diffusée sur TF1. La chaîne disposait d'un stock d'épisodes déjà enregistrés. Ainsi, les téléspectateurs ont pu continuer à suivre leur programme préféré jusqu'au 28 avril dernier. Puis des rediffusions leur ont été proposées. L'occasion de revivre l'arrivée de Paul dans l'émission.

Avec le déconfinement qui a été fixé au 11 mai, Jean-Luc Reichmann a pu reprendre le chemin des tournages. Il s'était confié au Parisien sur les conditions de reprises du tournage des inédits. "Tout est sous contrôle et sous haute surveillance pour respecter les règles sanitaires, les gestes barrières. L'équipe est plus que limitée : nous sommes à 50% des effectifs habituels. Les gens présents sur le plateau ne côtoient pas ceux qui sont en régie. Tout le monde porte des masques, dispose de gel hydroalcoolique", disait-il.

"On ne sait pas comment le virus va évoluer"

Une mesure inédite a aussi été prise pour respecter la distanciation sociale et donc limiter la propagation du coronavirus. Depuis le 11 mai, Jean-Luc Reichmann présente "Les 12 coups de midi" sans public. Un nouvel exercice pour l'animateur et son staff qui n'a pas impacté le succès de l'émission. En effet, le 5 juillet dernier, au lendemain de la diffusion du prime du "combat des maîtres", il se félicitait des très bonnes audiences réalisées, relayant la capture d'écran d'un article avec le titre suivant : "Audiences prime : Jean-Luc Reichmann large leader sur TF1 devant 'Mongeville' sur France 3 et il écrase 'Pop Show' de Nagui sur France 2 au plus bas à moins de 1,4 million".

Le public fera-t-il son retour à la rentrée dans "Les 12 coups de midi" ? Dans une interview exclusive accordée à Jean-Marc Morandini, Jean-Luc Reichmann a répondu. "On a changé notre façon de tourner, on est désormais sans public en raison du coronavirus, il faut s'adapter en permanence. J'ai découvert une nouvelle intimité avec les gens, provoqué par l'absence de public. Du coup, les candidats ne viennent plus faire un show devant des dizaines de personnes, mais ils viennent me parler et je viens chez eux avec des Skype par exemple. Ainsi, la pudeur ou la timidité que peuvent avoir certains tombe. On va donc continuer 'Les 12 coups de midi' sans public à la rentrée, car en plus, on ne sait pas comment le virus va évoluer en France. On a inventé quelque chose de nouveau cette année avec cette formule qui me plaît vraiment et c'est la première fois de ma carrière que j'anime des jeux sans public".

Par Clara P