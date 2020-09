Les 12 coups de midi : Léo bientôt éliminé ? Une source fait enfler la rumeur

C'est un sans-faute pour Léo. Depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi" le 31 août dernier, le maître de midi de l'émission enchaîne les bonnes réponses. Il y a peu de temps, il a trouvé sa toute première étoile mystérieuse. Alors qu'il recherche activement la deuxième, le jeune étudiant devrait prochainement atteindre les 100 000 euros de gains et de cadeaux. En effet, lundi 21 septembre, sa cagnotte s'élevait à 98 231 euros. Pour sa 22e participation au programme, le champion a pu compter sur la présence virtuelle de son père. Ce dernier a une nouvelle fois exprimé sa fierté quant au parcours de son fils.

Au fil de son parcours, les téléspectateurs ont pu en savoir plus sur la vie personnelle de Léo. Ainsi, le jeune homme a confié faire partie d'une bande de potes surnommée "Les Astuces". Il est aussi passionné par l'éloquence. Quant à sa routine matinale, elle est assez intense. "Je fais du gainage, des pompes, dès le réveil, juste avant ou juste après le petit déjeuner (...) Je fais ça et ça me met bien dans la journée. J'ai l'impression d'avoir gagné de la forme et d'être prêt à partir pour la journée (...) J'essaie de faire une série de 50 pompes", disait-il.

Une élimination à la mi-novembre ?

Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur la possible élimination de Léo dans "Les 12 coups de midi". C'est la page YouTube "Chasseur d'étoile" qui a lancé les premiers bruits de couloirs à ce sujet. Dans une vidéo postée dimanche 20 septembre, l'administrateur de la page a confié avoir reçu "pas mal de messages" dans lesquels des anonymes lui ont dit que Léo aurait été éliminé.

Il a par la suite dévoilé le contenu de l'une de ses lettres. "J'étais en visioconférence quand j'ai vu Léo se faire éliminer par une fille prénommée Catherine. L'émission devrait passer mi-novembre", a écrit un internaute. Des rumeurs à prendre avec des pincettes.

Par Clara P