Les 12 coups de midi - Léo : ce rêve qu'il veut réaliser avec ses gains de l'émission

Le 31 août dernier, Léo a débarqué dans "Les 12 coups de midi", l'émission phare de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann. Depuis, le jeune homme enchaîne les victoires. À ce stade de son parcours dans le programme, il a déjà trouvé sa toute première étoile mystérieuse. Quant à sa cagnotte, elle s'élève aujourd'hui à 104 731 euros.

Le 6 septembre dernier, Léo s'était confié à Jean-Luc Reichmann sur ce qu'il comptait faire de ses gains. "Je vais me servir un peu de cet argent pour pouvoir financer mon année à Vienne l'année prochaine. J'avais aussi promis à mon groupe d'amis avec qui l'on était allé en Croatie de répéter ce voyage, mais c'est moi qui m'occupe des frais. Là, on va pouvoir le faire, peut-être vers le Danemark. On était parti à cinq, mais on est un groupe de huit. J'aimerais que pour cette fois, on arrive à partir tous les huit en même temps. Notre groupe d'amis s'appelle 'les astuces', ce serait vraiment un super projet que j'espère pouvoir réaliser avec cet argent", disait-il.

"Ce serait un des rêves que je voudrais réaliser"

Mercredi 23 septembre, Léo a participé pour la 24e fois aux "12 coups de midi" sur TF1. Au tout début de l'émission, il a révélé à Jean-Luc Reichmann ce rêve qu'il aimerait réaliser grâce aux gains qu'il a remportés dans le programme. "Je suis un gros fan de Roger Federer. On sait qu'il va bientôt prendre sa retraite et j'aimerais beaucoup le voir jouer dans un Grand Chelem avant sa retraite. Je vais pouvoir certainement m'offrir une place pour Wimbledon l'année prochaine, s'il participe, s'il n'est pas blessé et s'il ne prend pas sa retraite d'ici là. Ce serait un des rêves que je voudrais réaliser", a-t-il dit.

Depuis plusieurs jours, Léo est au coeur de rumeurs sur une possible élimination. D'après la page YouTube "Chasseur d'étoile", le jeune homme pourrait quitter l'émission à la mi-novembre. Il aurait été éliminé en duel par une fille prénommée Catherine.

Par Clara P