Les 12 coups de midi - Léo : ce surnom "pas très élégant" que lui ont donné ses amis

Mardi 8 septembre, Léo a participé pour la neuvième fois aux "12 coups de midi" sur TF1. À ce stade de la compétition, il détient une cagnotte de 39 000 euros. Pour l'accompagner tout au long de l'émission, le jeune étudiant de 20 ans a pu compter sur la présence virtuelle de son ami, Quentin. Jean-Luc Reichmann a voulu en savoir plus sur leur rencontre.

"On s'est rencontrés au collège, mais on n'était pas vraiment potes. On se connaissait, on discutait, mais sans plus. Après au lycée, pendant trois ans, on a vraiment été extrêmement potes, on était meilleurs amis. Tout le temps en binômes, côte à côte dans la classe, si bien que les professeurs nous qualifiaient parfois de 'vieux couple' (...) On a des caractères différents, des manières de travailler différentes aussi, mais toujours dans la bonne humeur", a-t-il confié.

Un drôle de surnom

Jean-Luc Reichmann a ensuite voulu savoir quelles sont les qualités et les défauts de Léo. "Il est très aidant. Au lycée, il m'a beaucoup aidé pour les cours. On l'a souvent qualifié de 'pédant' au sein des 'Astuces' (NDLR, son groupe d'amis)", a lâché son ami Quentin. Le maître de midi a poursuivi : "Ça vient de mon prof de Français de première. Au cours d'une lecture, il y avait le mot 'pédant'. Quelqu'un a demandé ce que ça signifiait, il lui a donné l'explication et tout le monde a dit : 'C'est Léo'".

Au début de l'émission - avant d'accueillir Léo sur le plateau des "12 coups de midi" - Jean-Luc Reichmann s'est souvenu d'une anecdote que lui a confiée le maître de midi sur ce surnom que ses amis lui ont donné. Ainsi, ces derniers le surnommait "brosse à chiotte". "Pas très élégant, mais ce sont ses copains qui l'ont surnommé comme ça", a précisé l'animateur.

Par Clara P