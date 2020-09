Les 12 coups de midi - Léo : ce tee-shirt qui lui a valu des critiques dans l'émission

Depuis qu'il a débarqué sur le plateau des "12 coups de midi", Léo enchaîne les victoires. Alors que sa cagnotte s'élève actuellement à 93 731 euros, le jeune étudiant originaire de Saint-Lô a récemment trouvé sa toute première étoile mystérieuse. Jeudi 17 septembre, il a participé pour la 18e fois au jeu de TF1. À chaque début d'émission, il parle de sa vie personnelle, présentant également sa bande de potes "Les Astuces", mais aussi les membres de sa famille.

Dans une interview qu'il a accordée à Télé-Loisirs, Léo s'est confié sur son parcours dans "Les 12 coups de midi". Il a ainsi expliqué comment il vit la diffusion des émissions sur TF1. "Les messages que je reçois sont positifs. Je regardais un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, au tout début, où il y avait quelques critiques. Aujourd'hui, je les regarde moins, je sais quelles sont les critiques qui me sont adressées. Ce sont les mêmes personnes qui me font les mêmes reproches chaque jour. Inutile de se faire du mal bêtement".

"C'est du second degré"

Dans la suite de l'entretien, Léo en a dit plus sur les critiques qu'il reçoit. "Les critiques que je retrouve sont celles où l'on me trouve prétentieux", a-t-il confié. Pour lui, ce bashing 2.0 a éclaté il y a quelques jours, après qu'il ait porté un t-shirt avec l'inscription "Appelle-moi Dieu". "Soit on décide de penser que c'est de l'autodérision - et c'en est ! - soit on se dit 'celui-là, il se la pète'", a-t-il continué.

Des commentaires négatifs qu'il juge "gratuits". "Mais on sait que, quand on porte un tee-shirt sur lequel est écrit 'Appelle-moi Dieu', on peut recevoir ce genre de critiques. C'est un tee-shirt que j'ai acheté pour rire. C'est du second degré. En plus, je l'ai porté le lendemain du jour où j'ai trouvé l'Etoile mystérieuse, avec un sacré coup de bol".

Par Clara P