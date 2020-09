Les 12 coups de midi - Léo : comment le confinement l'a aidé pour l'émission

Ces derniers mois n'ont pas manqué de rebondissements pour Jean-Luc Reichmann dans "Les 12 coups de midi". Avec l'élimination en juin dernier d'Eric - le plus grand maître de midi de l'émission - l'animateur a rencontré plusieurs autres maîtres de midi, dont récemment Caroline. Cette dernière a enchaîné les victoires jusqu'à son élimination le 25 août dernier par Justine, qui n'a pas fait long feu dans le programme. En effet, elle a été battue au lendemain de son arrivée sur le plateau par Florian, un gendarme motocycliste. Ce dernier est parvenu à rester dans le programme cinq jours consécutifs avant d'être détrôné par Léo, l'actuel maître de midi des "12 coups de midi".

Étudiant de 20 ans en 3e année à Sciences-Po, le nouveau champion a été présenté par Zette comme un mordu de concours d'éloquence. "On a une association qui s'occupe de ça à Sciences-Po Rennes et ça m'a donné envie d'y aller et je me suis lancé (...) J'ai été président de l'association cette année, enfin l'année scolaire qui s'est écoulée", a-t-il confié à Jean-Luc Reichmann lorsque ce dernier a voulu savoir d'où lui venait cette passion.

"On ne sait jamais tout sur tout"

Mercredi 2 septembre, Léo a participé pour la troisième fois aux "12 coups de midi". L'occasion pour le jeune étudiant de livrer son ressenti. "J’essaie de répondre aux questions, de dormir correctement entre deux émissions. J’essaie de récupérer, car c’est vrai que c’est assez éprouvant pendant le tournage", a-t-il confié.

Présente virtuellement sur le plateau de l'émission, sa maman Séverine s'est elle aussi confiée. "On est super, super content, pas trop étonné. Il a tellement, tellement travaillé", a-t-elle dit. Léo a ensuite précisé : "Je me suis dit : 'Je ne vais pas venir là en touriste', donc j’ai profité du confinement pour travailler. On ne sait jamais tout sur tout. Avec le peu que je sais, je vais essayer de poursuivre cette aventure qui a commencé d’une belle manière". Enfin, sa petite soeur a fait quelques confidences sur la participation de son frère à l'émission. "On est fier. Je m'y attendais. Je n'ai jamais douté de lui", a-t-elle dit.

Par Clara P