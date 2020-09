Les 12 coups de midi - Léo : comment Paul l'a motivé à tenter l'émission

Mardi 22 septembre, Léo a participé pour la 23e fois aux "12 coups de midi" sur TF1. "Je ne m'imaginais pas du tout arriver jusque-là, donc c'est que du bonheur. J'essaie de continuer le plus possible, émission par émission. J'essaie de faire le maximum", a-t-il confié à Jean-Luc Reichmann en tout début d'émission. Pendant le tournage, le jeune étudiant a pu compter sur la présence virtuelle de son ami, Nathan. "Il a posé les bases de ma culture générale. En cours de philosophie, en terminale, on n'a pas beaucoup écouté les cours. Il me faisait réviser les dates d'histoire pour le concours de Sciences-Po", a continué le maître de midi.

À ce stade de son parcours, Léo détient une cagnotte s'élevant à 103 231 euros. Dans un entretien à Télé-Loisirs, il s'est confié sur les raisons qui l'ont poussé à participer aux "12 coups de midi". "J'ai toujours regardé l'émission, plus ou moins assidûment. Le style du jeu m'intéressait - j'aime les quiz de culture générale - mais son côté divertissant, aussi", a-t-il expliqué.

"Je me suis mis à réviser sur les sites de quiz..."

Dans ce même entretien, Léo a révélé comment Paul l'a motivé à participer aux "12 coups de midi". Le jeune champion - troisième au classement des plus grands maîtres de midi - lui a donné l'envie d'améliorer sa culture générale. "C'est en voyant Paul, que je me suis dit qu'à 20 ans, on pouvait gagner dans ce jeu. Je me suis mis à réviser sur les sites de quiz, surtout, pour progresser. Mais après, j'ai toujours beaucoup lu, également", a-t-il dit.

Il a ensuite donné les noms de ces autres maîtres de midi qui l'ont marqué dans l'émission. "Je me souviens encore très bien de l'élimination du premier grand maître de midi, Alexandre. Et plus récemment j'ai beaucoup aimé le profil de Benoît. En règle générale, j'apprécie beaucoup la culture des autres maîtres de midi".

Par Clara P