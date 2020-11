Les 12 coups de midi : Léo critiqué, Jean-Luc Reichmann lance un appel à ses haters

C'est un incroyable parcours qu'est en train d'effectuer Léo dans "Les 12 coups de midi" sur TF1. Depuis fin août, le jeune champion enchaîne les victoires. Ainsi, il a déjà remporté deux étoiles mystérieuses et a franchi un nouveau cap jeudi 12 novembre en dépassant les 300 000 euros de gains dans l'émission. A ce stade du jeu, sa cagnotte s'élève à 310 968 euros.

Dans une interview qu'il a accordée en octobre dernier à Télé Star, Léo s'était confié sur sa participation aux "12 coups de midi". "L'objectif était vraiment de passer la première émission. En sachant qu'il s'agit de la plus difficile à gagner. Depuis la 30e victoire, je me dis que les maîtres de midi qui sont devant moi sont des sacrés morceaux. Il y a du chemin à faire et du boulot pour les rattraper", confiait-il. À ce moment-là, le jeune étudiant de 20 ans avait fêté sa 40e participation au jeu phare de TF1.

"Ce n'est pas facile d'être maître de midi..."

Depuis sa participation aux "12 coups de midi", Léo doit faire face à des critiques sur les réseaux sociaux. Jeudi 12 novembre, Jean-Luc Reichmann a tenu à adresser un message aux haters du maître de midi. "Ce n'est pas facile d'être maître de midi et je le sais parce qu'on est critiqué et tous les maîtres de midi ont été critiqués. Avant vous, il y avait Caroline et ceux qui ne vous aiment pas et qui vous critiquent, je les invite avec grand plaisir à participer à notre émission. Vous êtes les bienvenus et vous allez voir que ce n'est pas si facile. Je me permets de vous applaudir Léo. Merci à vous encore d'être là", a-t-il confié.

Un message qu'il a relayé sur Twitter via une vidéo qu'il a accompagnée de la légende suivante. "AVIS à tous ceux qui critiquent LÉO... J'invite tous ceux qui critiquent à venir participer aux '12 coups de midi'. Je vous attends avec grand plaisir, ne restez pas derrière vos écrans, surtout n'hésitez pas".

J’invite tous ceux qui critiquent à venir participer aux #12coupsdemidi Je vous attends avec grand plaisir, ne restez pas derrière vos écrans, surtout n’hésitez pas @TF1 pic.twitter.com/Iw4O3NnKoS

