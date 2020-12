Les 12 coups de midi : Léo éliminé, il se confie sur son départ

La rumeur circulait depuis plusieurs jours. Après 98 jours en tant que grand champion des 12 coups de midi sur TF1, Léo de Saint-Lô, arrivé fin août sur le plateau, a finalement été éliminé ce dimanche 6 décembre. Le jeune homme a perdu contre Camille lors du Coup fatal. Léo quitte le jeu avec 410 591 euros de gains et cadeaux. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, le candidat a fait des confidences sur son départ : "J'aurais pu, mais je ne quitte pas le jeu de moi-même, j'ai été éliminé. J'ai vraiment perdu au "Coup fatal". Si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas pu continuer de toute façon. J'ai vraiment été éliminé à la régulière. Face à Camille, j'ai raté des questions auxquelles j'aurais pu répondre. Elle a bien répondu aux siennes, et a pris de l'avance tout de suite. Une avance qu'elle a conservée tout au long du match. Je suis finalement content de partir comme ça. Je n'aurais pas aimé abandonner, mais je n'ai pas fait exprès de perdre".

"Camille a vraiment gagné, elle m’a vraiment battu"

Léo a ensuite révélé comment il a vécu son élimination : "C'était assez particulier. Je mettais préparé à devoir dire à Jean-Luc Reichmann que j'arrêtais le jeu. Finalement, je n'étais pas déçu. Camille a vraiment gagné, elle m'a vraiment battu. Mais j'étais mitigé. Je ressentais quand même une émotion, parce que je savais que j'allais quitter toute l'équipe du jeu, qui est si sympathique. Juste après l'émission, j'ai décompressé. Ça m'a fait un peu bizarre". Malgré son départ, le candidat va retenir une chose essentielle par rapport à cette expérience : "Je serai plus indulgent avec les autres candidats. L'intensité des tournages est vraiment difficile. On ne s'en rend pas compte devant son écran. C'est aussi ma première expérience de la télévision. Je me suis aperçu que tout le monde était aux petits soins pour nous. La diffusion des émissions était également une expérience à part entière. Je me rends compte de cette chance que j'ai eue de faire autant d'émissions. Je ne m'attendais pas à faire de telles performances. Je n'en tire que du positif".

Par Alexia Felix