Les 12 coups de midi - Léo : la date de son élimination connue ?

Le 31 août dernier, dans "Les 12 coups de midi", les téléspectateurs ont fait la connaissance de Léo, un jeune étudiant de 20 ans originaire de Saint-Lô. Ce dernier était parvenu à battre Florian. Depuis, il enchaîne les victoires. À chaque début d'émission, Léo en dit plus sur sa vie personnelle. Ainsi, il a présenté sa bande de potes à Jean-Luc Reichmann, "les Astuces", à qui il a promis un voyage qui sera financé grâce à sa cagnotte.

Lundi 14 septembre, Léo a participé pour la 15e fois aux "12 coups de midi" sur TF1. À ce stade, sa cagnotte s'élève à 83 231 euros. Une fois encore, le jeune champion s'est confié à Jean-Luc Reichmann sur son quotidien, révélant sa routine matinale. "Je fais du gainage, des pompes, dès le réveil, juste avant ou juste après le petit déjeuner (…) Je fais ça et ça me met dans la journée. J’ai l’impression d’avoir gagné de la forme et d’être prêt à partir pour la journée (…) J’essaie de faire une série de 50 pompes", lui a-t-il dit.

Un départ imminent ?

Quelques jours après avoir trouvé sa toute première étoile mystérieuse, Léo tente déjà de trouver la nouvelle personnalité proposée par la production. Il a déjà donné les noms suivants : Franck Ribéry, Lambert Wilson, Michel Boujenah et François Gabart. À côté de ça, des rumeurs circulent déjà sur l'élimination du jeune homme. En effet, dans une vidéo postée sur la page YouTube "Chasseur d'étoile", l'administrateur s'est confié sur ce sujet.

"Comme je vous l'ai dit pour l'instant, Léo va trouver l'étoile mystérieuse (...) entre le 5 et le 7 octobre. Il est encore là jusque-là et après, il va revenir pour les prochains enregistrements. À ce moment-là, on verra s'il a été éliminé ou pas. Pour l'instant, comme il est pas mal aidé par la production, je pense qu'il va rester encore pas mal de temps", a-t-il dit.

Par Clara P