Les 12 coups de midi - Léo : la date définitive de son élimination enfin connue ?

Le parcours de Léo n'en finit pas de passionner les téléspectateurs des "12 coups de midi" sur TF1. Alors qu'il a passé le cap des 400 000 euros de gains et de cadeaux lundi 30 novembre, le jeune champion de 20 ans a participé pour la 93e fois au jeu phare de TF1 mardi 1er décembre. Cela fait trois mois jour pour jour qu'il a rejoint cette incroyable aventure. Il y a quelques jours, pour fêter sa 80e participation, l'étudiant n'a pas hésité à se déguiser en Céline Dion. Un défi lancé par "Les Astuces", sa fidèle bande d'amis et qu'il a donc relevé avec brio.

Depuis qu'il participe aux "12 coups de midi" sur TF1, Léo peut compter sur le soutien de sa famille. Ainsi, si les téléspectateurs connaissent déjà sa maman et son papa, ils ont pu découvrir à l'écran sa tante et son oncle. Ce dernier a d'ailleurs délivré un message à son neveu. "On est très fier de lui", a-t-il dit. "C'est très important je pense d'être bien entouré, c'est ce qui fait la réussite", a réagi le champion de 20 ans dans la foulée. À noter que sa cagnotte s'élève actuellement à 404 091 euros.

Une élimination dans les prochains jours ?

Si Léo enchaîne les victoires dans "Les 12 coups de midi", des rumeurs sur son élimination du jeu courent depuis plusieurs semaines. D'après la page YouTube "Chasseur d'étoile" qui suit de près ce qui se dit à ce sujet, le jeune homme devrait être éliminé ce dimanche 6 décembre. L'administrateur de la page a reçu deux commentaires d'internautes qui lui ont dit qu'il serait éliminé à cette date. Il serait même en Autriche depuis septembre dernier, pays dans lequel il aurait repris ses études.

Pour avoir confirmation des messages qu'il a reçus, l'administrateur de la page a raconté s'être rendu au studio 107, là où est tournée l'émission. Il a voulu remettre une enveloppe à Léo, mais les gens qui travaillaient là-bas lui ont dit que le jeune homme n'était plus dans l'émission. Pour rappel, les numéros des "12 coups de midi" sont enregistrés à l'avance.

