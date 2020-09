Les 12 coups de midi - Léo : les noms de stars qu'il a déjà cités pour l'étoile mystérieuse

Après l'élimination d'Eric en juin dernier - le plus grand champion des "12 coups de midi" - plusieurs candidats se sont succédé au titre de maître de midi. Caroline, éliminée le 25 août dernier après 80 participations, a marqué l'émission présentée depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann. Après son élimination, c'est Florian qui a réussi à s'imposer, avant d'être battu par un dénommé Léo, jeune homme de 20 ans originaire de Saint-Lô. Lundi 7 septembre, le champion a participé pour la huitième fois au programme. Avec une cagnotte s'élevant actuellement à 37 500 euros, ce dernier sait déjà ce qu'il compte faire de son argent.

"Je vais me servir un peu de cet argent pour pouvoir financer mon année à Vienne l'année prochaine", a-t-il confié. Et de poursuivre : "J'avais promis à mon groupe d'amis avec qui l'on était allé en Croatie de répéter ce voyage, mais c'est moi qui m'occupe des frais. Là, on va pouvoir le faire, peut-être vers le Danemark. On était parti à cinq, mais on est un groupe de huit. J'aimerais que pour cette fois, on arrive à partir tous les huit en même temps".

Plus que 29 cases à enlever

Depuis qu'il a débarqué sur le plateau des "12 coups de midi", Léo peut compter sur le soutien de sa maman. Dans l'émission du lundi 7 septembre, cette dernière s'est confiée sur le parcours de son fils. "C'est plus qu'incroyable. On vit un rêve", a-t-elle dit. De son côté, le jeune étudiant a évoqué ses études, ponctuées de "quelques réussites". "J'ai fait un bac S avec la mention très bien. J'ai eu 19,84 de moyenne. Ça a péché en latin, c'était une option, j'ai eu 18 alors que je pensais avoir 20. Pour entrer à Sciences-Po Rennes, il faut passer un concours, je l'ai obtenu. J'ai raté le concours de Sciences-Po Paris. J'ai réussi l'écrit, mais raté l'oral, par manque de culture générale (...) J'ai réglé ce problème maintenant", a-t-il continué.

Où en est-il dans sa recherche de l'étoile mystérieuse ? Si Léo n'a toujours pas trouvé quelle personnalité se cache derrière les cases du cadre, il a déjà proposé plusieurs noms, à savoir Kev Adams, Gérard Jugnot, Fabrice - le complice de Philippe Berger alias "Fifi" à la radio - Arthur, Greg LeMond, Laurent Gamelon, Michel Leeb et Rihanna. À ce stade du jeu, il ne reste plus que 29 cases à enlever pour découvrir intégralement l'étoile mystérieuse.

Par Clara P