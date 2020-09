Les 12 coups de midi - Léo : où en est-il dans sa recherche de l'étoile mystérieuse ?

Il y a quelques jours, Léo a fait son arrivée dans "Les 12 coups de midi" après avoir éliminé Florian, le précédent maître de midi. À 20 ans, Léo est étudiant à Sciences-Po. Il est originaire de Saint-Lô et a pour passion pour les concours d'éloquence, comme il l'a expliqué en début de semaine à Jean-Luc Reichmann. "On a une association qui s'occupe de ça à Sciences-Po Rennes et ça m'a donné envie d'y aller et je me suis lancé (...) J'ai été président de l'association cette année, enfin l'année scolaire qui s'est écoulée", confiait-il.

Mercredi 2 septembre, Léo a livré son ressenti sur sa participation aux "12 coups de midi". "J’essaie de répondre aux questions, de dormir correctement entre deux émissions. J’essaie de récupérer, car c’est vrai que c’est assez éprouvant pendant le tournage", disait-il. Le même jour, il a présenté sa maman Séverine et sa petite soeur, présentes par écrans interposés. Cette dernière a eu des mots d'encouragement pour son frère. "On est fier. Je m'y attendais. Je n'ai jamais douté de lui", lâchait-elle.

Trois indices déjà révélés

Jeudi 3 septembre, Léo a participé pour la quatrième fois aux "12 coups de midi". Pour le moment, sa cagnotte s'élève à 6 500 euros. Au tout début de l'émission, son père Stéphane a fait une apparition. L'occasion pour ce dernier d'exprimer sa fierté quant au parcours de son fils dans l'émission. "On est toujours fier de son fils (...) Il est curieux, je sais qu'il en avait le potentiel", a-t-il confié.

Comme les précédents maîtres de midi, Léo tente à chacune de ses participations de trouver l'étoile mystérieuse. Où en est-il dans sa recherche de la personnalité mystère ? À ce stade de la compétition, trois indices ont été dévoilés, à savoir un vélo, des palmiers et des dunes de sable. Il reste encore 47 cases à enlever pour parvenir à voir tous les indices présents dans l'étoile mystérieuse. Plusieurs noms ont déjà été proposés, comme l'ont relayé nos confrères de linternaute.com, à savoir Shy'm, Vin Diesel, Mariah Carey, Arthur, George Clooney, Pamela Anderson, Brad Pitt ou encore Teddy Riner.

Par Clara P