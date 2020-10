Les 12 coups de midi - Léo : pourquoi son père a été arrêté par la douane

Le 31 août dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Léo dans "Les 12 coups de midi". En éliminant Florian de la compétition, le jeune étudiant est devenu LE nouveau maître de midi de l'émission. Depuis, il enchaîne les victoires dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. Ainsi, le 9 septembre dernier, le champion a trouvé l'identité de la personnalité qui se cachait derrière l'étoile mystérieuse, à savoir Matthieu Chedid. En découvrant cette étoile mystérieuse, Léo a remporté de nombreux cadeaux, d'une valeur totale de 21 681 euros.

Le 3 octobre dernier, lors de sa 34e participation, Stéphane - le papa de Léo - a livré une surprenante anecdote à Jean-Luc Reichmann et son équipe. "Il m'en est arrivé une assez marrante lorsque j'ai ramené les cadeaux de la première étoile", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Je me suis fait arrêter par les douanes. Vous imaginez la discussion que j'ai pu avoir avec le douanier quand il m'a demandé d'où je venais et où j'allais. J'étais bien embêté. Et donc je lui ai dit : 'Je viens des '12 coups de midi' et là, le gars, super fan de l'émission, on a juste discuté et il m'a dit : 'Allez-y, reprenez la route, au revoir monsieur'".

Bientôt 200 000 euros de cagnotte ?

Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de réagir à cette histoire. "Je trouve ça fantastique. On salue la gendarmerie, les douanes aussi qui ont beaucoup de travail", a-t-il dit. Deux jours après, Léo a remporté sa deuxième étoile mystérieuse en trouvant qui se cachait derrière les indices dévoilés. Il s'agissait de Thomas Pesquet.

Mardi 6 octobre, le jeune homme a continué à briller dans l'émission. Sa cagnotte s'élève pour le moment à 173 545 euros. "Il égale le record de Caroline qui était partie à la 38e participation", a commenté Jean-Luc Reichmann avant de remercier les téléspectateurs des "12 coups de midi" pour leur fidélité.

Par Clara P