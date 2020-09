Les 12 coups de midi - Léo : que compte-t-il faire de ses gains ?

Fin août, Léo a débarqué dans "Les 12 coups de midi" après avoir éliminé Florian, le précédent maître de midi. À 20 ans, Léo est étudiant à Sciences-Po. Il est originaire de Saint-Lô et a pour passion les concours d'éloquence, comme il l'a confié à Jean-Luc Reichmann la semaine dernière. "On a une association qui s'occupe de ça à Sciences-Po Rennes et ça m'a donné envie d'y aller et je me suis lancé (...) J'ai été président de l'association cette année, enfin l'année scolaire qui s'est écoulée", confiait-il.

Le 2 septembre dernier, Léo a livré son ressenti sur sa participation aux "12 coups de midi". "J’essaie de répondre aux questions, de dormir correctement entre deux émissions. J’essaie de récupérer, car c’est vrai que c’est assez éprouvant pendant le tournage", disait-il.

Un projet entre amis

Dimanche 6 septembre, Léo a participé pour la septième fois aux "12 coups de midi". Alors que sa cagnotte s'élève à 37 000 euros, le jeune étudiant sait déjà ce qu'il va faire de ses gains. "Je vais me servir un peu de cet argent pour pouvoir financer mon année à Vienne l'année prochaine", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Sinon, j'avais un projet si je gagnais un peu d'argent - je ne pensais pas autant - j'avais promis à mon groupe d'amis avec qui on était allé en Croatie de répéter ce voyage, mais c'est moi qui m'occupe des frais. Là, on va pouvoir le faire, peut-être vers le Danemark. On était parti à cinq, mais on est un groupe de huit. J'aimerais que pour cette fois, on arrive à partir tous les huit en même temps. Notre groupe d'amis s'appelle 'les astuces', ce serait vraiment un super projet que j'espère pouvoir réaliser avec cet argent", a-t-il confié.

Par Clara P