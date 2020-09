Les 12 coups de midi - Léo : que pense Twitter du nouveau maître de midi ?

Avec l'élimination de Caroline le 25 août dernier dans "Les 12 coups de midi", les téléspectateurs ont fait la connaissance de Justine, nouveau maître de midi. Mais après une seule participation, cette dernière a été éliminée par Florian, un gendarme motocycliste. Lundi 31 août, alors qu'il en était à sa cinquième participation, le candidat a été battu par Léo, un étudiant de 20 ans en 3e année à Sciences-Po. Malhabile en cuisine et mordu de concours d'éloquence, le nouveau maître de midi est originaire de Saint-Lô, dans la Manche.

Soutenu par sa maman et sa soeur, Léo n'a jamais été en couple. Dès son arrivée sur le plateau des "12 coups de midi", il a raconté une anecdote à Jean-Luc Reichmman. "Avec des amis, on est partis en Croatie, en train (...) Ça a été assez long. On a passé deux nuits en train à l'aller et deux nuits au retour (...) Ça a été une super expérience", a-t-il confié. À noter qu'à ce stade du jeu, sa cagnotte s'élève à 1000 euros.

"Un missile" sur TF1

Ce mardi 1er septembre, les téléspectateurs ont retrouvé Léo pour sa deuxième participation aux "12 coups de midi". Après avoir confié qu'il partait un an à Vienne en Erasmus, le jeune homme en a dit plus sur ses passions, notamment celle pour l'éloquence. Jean-Luc Reichmann a voulu savoir comment il s'est lancé là-dedans. "On a une association qui s'occupe de ça à Sciences-Po Rennes et ça m'a donné envie d'y aller et je me suis lancé (...) J'ai été président de l'association cette année, enfin l'année scolaire qui s'est écoulée", a-t-il dit.

Sur Twitter, des internautes n'ont pas manqué de donner leur avis sur Léo. Et autant dire que les performances du jeune homme dans l'émission ne les laissent pas indifférents. "Il est fort Léo. Je sens qu'il va devenir un grand maître de midi", a posté l'un d'entre eux. "Il est impressionnant le maître de midi pour son âge, beaucoup de culture", a poursuivi un autre.

#Les12CoupsDeMidi il est impressionnant le maître de midi pour son âge , beaucoup de culture. — chromaguss (@chromaguss) September 1, 2020

Il est fort Leo je sens qu'il va devenir un grand maître de midi #Les12CoupsDeMidi — Matth (@Flydon85) August 31, 2020

Léo est-il un missile programmé pour torpiller Florian ? #Les12CoupsDeMidi — dan romandini (@DanRomandini) August 31, 2020

Léo a l'air assez cultivé mais Florian fait exprès de perdre aujourd'hui ou quoi ? #les12coupsdemidi — Thomas (@__Thomas__) August 31, 2020

Par Clara P