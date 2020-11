Les 12 coups de midi : Léo sur le départ après avoir décroché une 4e étoile mystérieuse ?

Bonne nouvelle pour les fans de Léo, l'actuel maître de midi des 12 Coups de Midi a découvert ce vendredi 27 novembre 2020, sa quatrième Etoile Mystérieuse ! Peu sûr de lui, l'étudiant de 20 ans a proposé le nom de l'actrice Eva Longoria... et surprise, c'était effectivement la célèbre actrice américaine qui se cachait derrière la fameuse étoile. Parmi les indices : un plumeau qui faisait référence à la série "Devious Maid" qui met en scène des femmes de ménages à Los Angeles, série dont elle était scénariste et productrice. Il y avait aussi des couteaux, clin d'oeil au restaurant de viande qu'elle a ouvert sur Hollywood Boulevard, un savon (soap en anglais, pour faire référence aux Feux de l'Amour, emblématique Soap Opéra dans laquelle elle a joué. Le tigre voulait rappeler sa participation à Fort Boyard en 2009 tandis que le voilier était lié à ses nombreuses couvertures du magazine Vogue... Des indices un peu tirés par les cheveux, mais un nouveau défi relevé pour Léo et 36 623€ ajoutés à sa cagnotte !



Ce samedi 28 novembre 2020, le jeune homme originaire de Saint-Lô signera donc sa 90e participation... Or l'avenir du candidat pourrait être menacé.

Léo prêt à quitter l'émission ?

En début d'émission, Jean-Luc Reichmann a en effet abordé la question de l'éventuel départ de Léo. A l'antenne depuis le 31 août dernier, le jeune homme pourrait être amené à quitter l'émission afin de reprendre ses études à Vienne puisqu'il entend intégrer le programme Erasmus.

"C’est vrai que c’est pas si simple que ça parce que c’est une super expérience, ça c’est clair mais à un moment donné il va falloir reprendre le chemin de la vie étudiante. Mais la décision lui appartient et quelle qu’elle soit, on l’accompagnera " a d'ailleurs déclaré Stéphane, le père du jeune homme qui était en visioconférence pour suivre en direct, les exploits de son fils. "Je vais vraiment me poser la question, c'est un sacré dilemme" a affirmé Léo en fin d'émission.





Par E.S.