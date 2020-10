Les 12 coups de midi : Léo toujours célibataire ? Il répond

Dans un entretien à Femme Actuelle, Léo a été interrogé sur l'incroyable expérience qu'il vit depuis fin août dans "Les 12 coups de midi". Dans un premier temps, nos confrères ont voulu savoir pourquoi il a souhaité participer au jeu phare de TF1.

"L'émission date de 2010. J'avais dix ans quand ça a commencé. J'ai toujours plus ou moins assidûment regardé 'Les 12 coups de midi'. J'étais intéressé par la culture générale, mais ce que j'aimais bien, c'était le côté divertissement. C'est la combinaison des deux qui m'a donné envie de faire ce jeu plutôt qu'un autre. Voilà pourquoi j'ai voulu participer aux sélections", a-t-il dit.

En couple... ou pas ?

Dans la suite de l'entretien, Léo en a dit plus sur ses rapports avec Jean-Luc Reichmann. "Au tout début, on n'échangeait pas forcément énormément. Au fil du temps, on a parlé davantage. C'est plaisant de voir que c'est un vrai professionnel en dehors des émissions. Quand on discute avec lui, il y a toujours un échange qui apporte pas mal. Je ne suis pas du tout déçu", a-t-il dit.

Et côté coeur, où en est-il ? Pour rappel, le 15 septembre dernier, le maître de midi confiait être célibataire. Il avait profité de cette révélation pour citer les critères qu'il recherche chez une femme. Est-il toujours un coeur à prendre ? "Oui, toujours. Je suis toujours célibataire", a-t-il répondu à nos confrères.

Par Clara P