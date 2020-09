Les 12 coups de midi : Léo victorieux sur l'étoile mystérieuse, quelle était la personnalité à trouver ?

Le 31 août dernier, Léo a fait sa toute première apparition dans "Les 12 coups de midi", l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Depuis, il enchaîne les victoires et les confidences sur son quotidien. Ainsi, les téléspectateurs ont pu faire connaissance avec une partie de sa bande de copains baptisée "Les Astuces". Ils ont aussi appris comment le confinement a aidé le champion à se préparer au mieux à l'émission. "Je me suis dit : 'Je ne vais pas venir là en touriste', donc j’ai profité du confinement pour travailler. On ne sait jamais tout sur tout. Avec le peu que je sais, je vais essayer de poursuivre cette aventure qui a commencé d’une belle manière", confiait-il le 2 septembre dernier.

Ce mercredi 9 septembre, Léo a participé pour la dixième fois aux "12 coups de midi". Son papa était présent virtuellement. L'occasion pour lui d'exprimer une nouvelle fois toute sa fierté à son fils. "Ce n'est pas que ça qu'il faut regarder, c'est toujours important de voir son fils réussir comme ça", a-t-il dit. Pendant l'émission, le jeune homme de 20 ans a révélé être un grand collectionneur de figurines LEGO. Il en possède "plus de 400". Des objets qu'il collectionne depuis dix ans maintenant.

Le mystère de l'étoile mystérieuse enfin levé

Depuis son arrivée dans "Les 12 coups de midi", Léo est à la recherche de la personnalité cachée derrière l'étoile mystérieuse. Ce mercredi 9 septembre, le champion l'a enfin trouvée. En effet, il a désigné Matthieu Chedid, une réponse correcte donc. "Je pense à ça notamment parce que sa grand-mère était Andrée Chedid, je reste sur le pot de crayons, qui me semble important", a-t-il dit en désignant l'un des indices proposés dans le cadre de l'étoile mystérieuse.

Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de le féliciter. "Vous avez eu un coup de bol extraordinaire, monstrueux ! Bravo !" En plus d'avoir remporté une voiture, Léo a vu sa cagnotte passer de 39 000 à 60 731 euros. Jeudi 10 septembre, il participera pour la 11e fois aux "12 coups de midi" sur TF1.

Par Clara P