Les 12 coups de midi : les conditions de reprise du tournage dévoilées

Le 28 avril dernier, TF1 a diffusé le tout dernier inédit des "12 coups de midi" avec l'actuel champion, Eric. À ce moment-là, TF1 n'avait plus d'épisodes inédits en stock pour assurer la continuité de la diffusion du jeu de Jean-Luc Reichmann. La faute à la crise du coronavirus qui a stoppé du jour au lendemain le tournage des inédits. Ainsi, depuis le 29 avril, les téléspectateurs peuvent de nouveau suivre le parcours de Paul dans le programme.

Mais lundi 11 mai, Jean-Luc Reichmann a annoncé la reprise du tournage de l'émission dans une vidéo postée sur Instagram. En plus d'avoir dévoilé la "nouvelle formule" du jeu phare de TF1, il a retrouvé Eric pour l'enregistrement - en une journée - de cinq nouveaux numéros, le premier inédit étant diffusé ce mardi 12 mai. Pour rappel, le tournage était à l'arrêt depuis deux mois, confinement oblige.

Une équipe réduite sur le plateau

Le tournage des "12 coups de midi" a repris dans des conditions particulières, comme l'a annoncé Jean-Luc Reichmann dans une interview au Parisien. "Tout est sous contrôle et sous haute surveillance pour respecter les règles sanitaires, les gestes barrières. L'équipe est plus que limitée : nous sommes à 50% des effectifs habituels. Les gens présents sur le plateau ne côtoient pas ceux qui sont en régie. Tout le monde porte des masques, dispose de gel hydroalcoolique", a-t-il dit.

Pour cette reprise, Jean-Luc Reichmann ne dispose pas de son staff habituel, comme il l'a précisé ensuite. "Je me maquille et m'habille seul. J'ai quelques bouclettes, mais j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur le week-end prochain ! Je ne croise pas les candidats car nous avons chacun notre loge. Il y a un marquage sur le plateau où les pupitres sont espacés de 3 m, une sortie et une entrée distinctes pour y accéder (...) Nous avons privilégié des candidats qui résident dans un périmètre de 100 km". À noter que l'émission se déroule désormais sans public.

