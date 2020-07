Les 12 coups de midi - Lucia : cette triste annonce qu'elle avait faite à Jean-Luc Reichmann

Cette année, "Les 12 coups de midi" fête ses dix ans de diffusion sur TF1. En 2010, les téléspectateurs retrouvaient Jean-Luc Reichmann aux commandes de l'émission, lui qui avait présenté pendant plusieurs années "Attention à la marche". Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, la production a convié les plus grands maîtres de midi de l'émission pour une semaine placée sous le signe des duels. En effet, depuis le 29 juin dernier, les champions s'affrontent sur le plateau du jeu phare de TF1. Leur objectif : décrocher leur place pour la grande finale qui aura lieu le samedi 4 juillet, en prime-time sur la chaîne.

À ce stade de la compétition, trois maîtres de midi se sont qualifiés pour cet ultime étape du "combat des maîtres", à savoir Hakim, Timothée et Alexandre. Ce jeudi 2 juillet, Paul fait son grand retour dans "Les 12 coups de midi". Il s'apprête à affronter, entre autres, Lucia, ex-candidate en 2012. Pour rappel, cette dernière avait été éliminée lors de sa 73e participation. Elle avait empoché la modique somme de 380 670 euros de gains et de cadeaux.

Touchée par le deuil

Après sa première participation aux "12 coups de midi", Lucia n'avait plus fait d'apparition sur le plateau. Finalement, en août 2019, elle avait fait son grand retour lors du match de l'été, une semaine spéciale pendant laquelle des anciens candidats du jeu s'étaient affrontés. Face à Jean-Luc Reichmann, elle avait fait part d'une triste nouvelle en annonçant le décès de sa soeur : "Ma chère soeur nous a quittés, il y a quatre ans maintenant", disait-elle. C'est elle qui avait poussé Lucia à s'inscrire à l'émission de TF1. "C'était grâce à elle que j'étais venue, on avait fait les castings, on avait été recrutées toutes les deux, mais j'ai eu la chance de venir. Elle était là, tous les jours où j'ai enregistré", poursuivait-elle.

Par Clara P