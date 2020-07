Les 12 coups de midi : Lucia face à Paul, pourquoi elle pense avoir peu de chance

C'est une semaine spéciale "Les 12 coups de midi" que Jean-Luc Reichmann anime. En effet, son émission fête ses dix ans sur TF1. Pour l'occasion, la production a réuni les plus grands maîtres de midi du programme pour une série de duels. Leur objectif est simple : se qualifier pour la grande finale qui aura lieu ce samedi 4 juillet en prime-time, sur TF1. À ce stade de la compétition, trois grands champions ont décroché leur place pour ce round final, à savoir Hakim, Timothée et Alexandre.

Ce jeudi 2 juillet, quatre nouveaux candidats s'affrontent dans "Les 12 coups de midi" spécial "le combat des maîtres". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Paul, l'un des plus grands champions de l'émission. Ce dernier a été détrôné de sa deuxième place au classement des meilleurs maîtres de midi par Eric, le recordman du jeu. C'était en avril dernier. Lucia fait elle aussi son grand retour, un an après sa participation aux masters de l'été. Sa première participation remonte à 2012. Elle avait été éliminée lors de sa 73e participation, repartant avec la modique somme de 380 670 euros de gains et de cadeaux.

"Je ne vais certainement pas aller jusqu'au bout"

Avant son retour en 2019 dans "Les 12 coups de midi", Lucia n'avait fait aucune apparition sur TF1 après son élimination en 2012. La faute aux critiques et à la soudaine notoriété qu'elle a eu du mal à gérer. Dans une interview à Télé-Loisirs, elle s'est confiée sur sa participation au "combat des maîtres" cette année. "Je pensais que l'étape était importante. Ces masters sont pour moi un moment symbolique dans la vie du jeu, c'est pour ça que je me suis permise de venir, encore. Mon retour, l'année dernière, c'est plutôt bien passé pour moi", a-t-elle confié.

Ce jeudi 2 juillet, elle fait face, entre autres, à Paul. Comment appréhende-t-elle cette rencontre ? "Je connais très bien les capacités de Paul... Je me suis dit que j'allais passer un bon moment à jouer, mais que je ne vais certainement pas aller jusqu'au bout, j'en suis quasi sûre et certaine. Je suis surtout venu jouer pour le plaisir d'être présente. Après, qui que ce soit que je rencontrais : je connais le niveau des autres joueurs et je sais que je n'irais sans doute pas très loin. Mais ce sera plaisant de jouer avec Paul : il est le plus jeune et je suis la doyenne de ces Masters. Je trouve ça amusant !" a-t-elle répondu à nos confrères.

Par Clara P