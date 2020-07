Les 12 coups de midi - Lucia : pourquoi elle a longtemps boudé le plateau de l'émission

C'est une semaine un peu spéciale que sont en train de vivre les téléspectateurs des "12 coups de midi". En effet, le 29 juin dernier, Jean-Luc Reichmann a retrouvé certains des anciens maîtres emblématiques de l'émission pour "le combat des maîtres". Un évènement organisé pour les dix ans du jeu au cours duquel les ex-champions s'affrontent lors de duels au sommet. Le/la gagnante décroche sa place pour la grande finale qui sera diffusée samedi 4 juillet en prime-time sur TF1.

Depuis le début de la compétition, trois d'entre eux se sont qualifiés pour ce dernier round : Hakim, Timothée et Alexandre. Ce jeudi 2 juillet, les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver Lucia, candidate ayant participé aux "12 coups de midi" en 2012. Pour rappel, elle avait été éliminée lors de sa 73e participation. Elle avait alors empoché la modique somme de 380 670 euros de gains et de cadeaux.

Sept ans d'absence sur TF1

Après sa participation aux "12 coups de midi", Lucia a déserté le plateau de l'émission. Elle n'avait même pas participé en 2018 à la semaine spéciale des "12 coups de midi". Une absence qui avait suscitée la curiosité des téléspectateurs. Contactée par Télé Star à l'époque, la production du jeu de TF1 avait expliqué que "Lucia ne veut plus participer à d'autres émissions car les critiques sur les réseaux sociaux l'ont beaucoup peinée". Et d'ajouter : "Il faut préciser que l'invitation des maîtres de midi se fait en fonction de leurs disponibilités. Il faut savoir gérer les plannings de tous les candidats".

Finalement, Lucia était revenue dans "Les 12 coups de midi, le match de l'été", en août 2019. Dans un entretien à Télé-Loisirs, elle s'était expliquée sur son absence prolongée à l'antenne. "J'ai toujours été présente depuis 7 ans. Même si on ne me voyait plus, j'étais toujours en coulisses (...) Je ne voulais plus que les gens me voient à la télé. Je n'aime pas la notoriété, cela a été pénible... Je n'ai pas fait cette émission pour ça !" disait-elle. Elle avait ensuite expliqué en quoi la médiatisation a été difficile à vivre pour elle. "Quand je faisais mes courses, je ne pouvais plus pousser mon chariot, car tous les gens étaient autour de moi ! Cela me prenait une heure de plus que d'habitude (...) Je n'aime pas mon montrer, je supportais très mal que les gens viennent vers moi", confiait-elle.

Par Clara P