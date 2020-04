Les 12 coups de midi : Paul battu par Eric, ce qu'il lui a dit après son sacre

Un mois après l'élimination de Paul survenue en octobre dernier, Eric a débarqué dans "Les 12 coups de midi". Depuis, ce père de famille enchaîne les victoires. Mardi 21 avril, il a réalisé un nouveau record dans l'émission présentée depuis 2010 par Jean-Luc Reichmann. En effet, après avoir dépassé la cagnotte de Paul, l'actuel maître de midi l'a détrôné au classement des meilleurs maîtres de midi. Alors qu'il se trouvait à la deuxième place du classement, le jeune étudiant a été relégué à la troisième place. Avec 154 participations à son actif, le Breton est LE deuxième plus grand joueur dans l'histoire de l'émission, derrière Christian Quesada.

À Télé-Loisirs, Eric s'est confié sur son parcours dans "Les 12 coups de midi". "Au départ, j'étais venu pour faire peut-être une ou deux émissions, à tout casser. Et je me retrouve six mois après, à battre les records des grands champions que j'ai admirés. Avec le recul, ça me paraît juste incroyable. C'est vraiment allé très vite. J'avais été appelé en dernière minute pour participer à l'émission. J'avais beaucoup suivi 'Les 12 coups de midi', dans l'année qui précédait, et notamment les parcours de Benoît et Paul, deux grands maîtres de midi. De me retrouver à leur niveau, c'est inespéré", a-t-il dit.

Une première place convoitée

Dans ce même entretien, Eric a révélé avoir eu Paul au téléphone après son sacre dans "Les 12 coups de midi". Que lui a-t-il dit ? "Il a une attitude de sage. Il m'a prodigué beaucoup de conseils et d'encouragements. Il a été très bienveillant. Et ça m'a fait chaud au coeur. On s'apprécie beaucoup", a-t-il confié.

À nos confrères de Gala, Eric a expliqué avoir croisé le jeune étudiant à plusieurs reprises au cours des émissions. "Il a toujours été très sympathique et plein d'encouragement. C'est quelqu'un de vraiment formidable, j'étais content de le rencontrer (...) Il espère, lui aussi, que je vais prendre la première place", a-t-il déclaré.

Par Clara P