Les 12 coups de midi : Paul "chouchou des téléspectateurs", Antonin l’encense sur Instagram

Avec l'élimination d'Eric le 19 juin dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Colas, un analyste financier de 28 ans. Mais ce dernier n'est resté qu'une petite semaine dans "Les 12 coups de midi", battu par Antonin, un jeune étudiant de 20 ans à Sciences Po. Depuis son arrivée dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, le candidat enchaîne les victoires. S'il n'a pas remporté la semaine spéciale "le combat des maîtres" le 4 juillet dernier, il poursuit son chemin sur le plateau du jeu phare de TF1. Mardi 7 juillet, il a participé pour la septième fois à l'émission. L'occasion pour lui d'en dire plus sur son état d'esprit. "Les six premières participations étaient assez compliquées. Les tournages sont assez denses, fatigants, stressants. Là, ça va mieux, on commence à s'y faire, au plateau, à la technique. Je suis un peu plus reposé et détendu", a-t-il dit.

Après avoir fait connaissance avec sa mamie Yvette, les téléspectateurs ont découvert à l'écran le colocataire d'Antonin qu'il a qualifié de "coach pour l'émission". "Tous les soirs, je rentre et on débriefe sur l'Étoile, sur mon attitude. Il fait tout pour que je sois chouchouté et que je puisse me reposer", a-t-il confié. Il a ensuite précisé que son colocataire suit un régime depuis le confinement. "Du coup, je dois faire comme lui", a-t-il poursuivi. Antonin a aussi retrouvé par écran interposé son frère et sa compagne, Vanessa.

"Hâte de lire ton livre"

Dans les coulisses des "12 coups de midi", Antonin a eu l'occasion de faire quelques rencontres. Et la semaine dernière, lors des dix ans de l'émission, il a pu rencontrer certains des plus grands maîtres de midi de l'émission, notamment Paul. Pour rappel, ce dernier a participé en 2019 au jeu de Jean-Luc Reichmann. Malgré le fait qu'Eric l'a détrôné de sa deuxième place, le champion est toujours dans le top 3 du classement des meilleurs maîtres de midi.

Sur sa page Instagram, Antonin a immortalisé sa rencontre avec Paul en postant une photo (voir ci-dessous). En légende, il a dit ce qu'il pensait du jeune homme. "C'est le chouchou des téléspectateurs, un maître de midi aux connaissances titanesques, mais surtout un garçon spontané au grand coeur. Quel plaisir d'avoir pu faire ta connaissance Paul et hâte de lire ton livre", a-t-il posté.

Par Clara P