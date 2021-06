Les 12 coups de midi : Paul favorisé par la production ? Ses étonnantes révélations

En avril 2019, les fidèles téléspectateurs des "12 coups de midi" découvraient Paul. Un jeune étudiant atteint du syndrome d'Asperger et originaire de Grenoble qui a marqué l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. "Avec Paul, j'ai versé plusieurs fois des larmes…", confiait l'animateur de TF1 dans les colonnes du "Parisien". Paul est resté le "maître de midi" pendant près de six mois. En octobre 2019, Paul a perdu son titre après 153 participations et plus de 621 000 euros remportés. Son départ des "12 coups de midi" a été un choc pour les téléspectateurs. Ils étaient nombreux à partager leur peine sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Reichmann avait d'ailleurs félicité Paul à l'issue de sa dernière participation. "Il a fait un parcours extraordinaire (...) Je voulais vous dire ô combien on a adoré vous accompagner, on a adoré être à côté de vous. C'était un bonheur. On vous aime très, très fort. Votre parcours, ça a été un véritable marathon", analysait le comédien de la série "Léo Matteï".

"Je sentais que la production voulait me faire gagner"

Si le parcours de Paul avait impressionné bon nombre de téléspectateurs, d'autres criaient au scandale. Persuadés que Paul était favorisés par la production à travers les questions qui lui sont posées. "Histoire, géographie, quand même pas mal favorisé… Questions choisies" commentait l'un d'eux. Un avis partagé par de nombreux internautes : "Un produit marketing made in TF1, toujours favorisé et un poil prétentieux !". Plus d'un an après son départ des "12 coups de midi" a répondu à ces critiques dans une interview accordée à "TV Mag". "Je sentais que la production voulait me faire gagner, qu’elle voulait me donner ma chance et que je reste dans le jeu, assume Paul. Elle voulait que je me fasse connaître. C’est bien aimable à elle, mais il est vrai que je trouve assez terrible ces coups de pouce que l’on peut te donner, quitte à léser les autres candidats. Mais en même temps, à titre personnel et purement égoïste, c’est une chose qui était souhaitable pour moi. Les candidats avaient des questions liées à des études, ou des sondages. Et puis, moi, j’avais des questions d’histoire".

Par Matilde A.