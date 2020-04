Les 12 coups de midi - Paul : pourquoi le sacre d'Eric n'a pas été une surprise

Depuis le mois de novembre, Eric enchaîne les victoires dans "Les 12 coups de midi". Celui qui a débarqué dans le célèbre jeu de TF1 un mois après l'élimination de Paul a battu un nouveau record mardi 21 avril. En effet, le Breton a détrôné le jeune étudiant au classement des meilleurs maîtres de midi de l'émission. Ainsi, il se positionne à la deuxième marche du podium, devant Paul. Cependant, il lui reste encore du chemin à faire pour espérer battre Christian Quesada, le recordman en nombre de participations.

"Ce qui m'intéresse, c'est la première place. J'aimerais bien non pas effacer le premier nom, mais le reléguer à la deuxième place. Je ne me soucis pas de lui. Son destin ne m'appartient pas. Je vois juste la place qu'il occupe. Ce serait dommage qu'une telle émission garde comme premier un tel personnage, si toutefois les faits avérés sont exacts (depuis Christian Quesada a été condamné, ndlr)", a confié Eric à Télé-Loisirs.

"Il ira la chercher cette première place"

Si Eric a eu Paul au téléphone après son sacre, Jean-Luc Reichmann a directement joint le jeune homme par téléphone mercredi 22 avril, sur le plateau des "12 coups de midi". "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?" a-t-il tout d'abord lancé avant de poursuivre : "Je savais qu'avec son flegme, sa culture, son calme, il allait me doubler". L'ex-champion a ensuite eu quelques mots pour Eric. "J'espère juste qu'il n'échouera pas là où je me suis arrêté, qu'il ira jusqu'au bout, qu'il ira prendre cette première place. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé avant de perdre et j'espère que maintenant que Monsieur Eric m'a dépassé, il ira la chercher cette première place", a-t-il dit.

Paul a tenu ensuite à lui donner quelques conseils pour s'assurer de rester dans le jeu. "À chaque émission, tout peut se jouer, tout peut basculer. Il faut vraiment faire attention. Il suffit d'un duel pour qu'il n'y ait pas de filet de sécurité et qu'on finisse dans le public et que ça fasse ch***", a-t-il lâché.

