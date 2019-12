Les 12 coups de midi : Paul sollicité par ses fans, il révèle sa stratégie pour les semer

Depuis plusieurs semaines, Paul fait parler de lui dans les médias. Éliminé des "12 coups de midi" le 10 octobre dernier après des mois de compétition, le jeune homme a gardé contact avec Jean-Luc Reichmann. D'ailleurs, les deux hommes ont passé beaucoup de temps ensemble. Après avoir assisté au tournage de la série "Léo Matteï" à Marseille, Paul a participé à l'enregistrement d'une émission spéciale Noël qui sera diffusée le 21 décembre prochain sur TF1. Puis il s'est rendu au Bataclan au côté de l'animateur pour assister au concert de Jean-Louis Aubert. Pendant la soirée, il a eu le privilège de partager un duo avec le chanteur. Un moment que Jean-Luc Reichmann a immortalisé sur ses réseaux sociaux.

La semaine dernière, Paul a donné une interview à "TV Grandes Chaînes". S'il a accepté de revenir sur les rumeurs selon lesquelles il aurait fait exprès de perdre dans "Les 12 coups de midi", l'ex-champion a aussi donné de ses nouvelles. "J'ai décidé de faire une pause dans mes études jusqu'en janvier. Je n'étais pas assez motivé pour poursuivre après ma sortie du jeu", confiait-il.

Une nouvelle notoriété à gérer

Mardi 17 décembre 2019, Paul a fait une apparition remarquée dans "Les 12 coups de midi". De retour dans le public, le jeune homme a évoqué son quotidien, révélant au passage qu'il était souvent sollicité par ses fans. Lorsqu'il se rend au supermarché, il a une technique bien à lui pour les éviter, comme il l'a raconté à Jean-Luc Reichmann. "Généralement, il y a quelqu'un qui s'approche, qui me regarde d'un peu trop près, je file... Je change de rayon, voilà", a-t-il dit.

Mais pas question pour lui d'ignorer totalement ses admirateurs. "Quand on me reconnaît, je dis bonjour et merci, merci, merci", a-t-il poursuivi. Pour rappel, Paul a eu l'occasion de rencontrer certains de ses fans dans "Les 12 coups de midi". Ainsi, en juillet dernier, il avait confié avoir été touché par le geste d'une fan, Lili. Un peu plus tard, un fan lui avait offert un chapeau de shérif qu'il avait tout de suite adopté.

