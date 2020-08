Les 12 coups de midi : pourquoi Caroline n'a pas trouvé l'étoile mystérieuse selon Twitter

Le 19 juillet dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline dans "Les 12 coups de midi". Cette dernière a battu Antonin, devenant le nouveau maître de midi de l'émission. Depuis, elle enchaîne les victoires dans le jeu phare de TF1. Dans un entretien qu'elle a accordé à TV Mag, l'étudiante de 26 ans a évoqué sa nouvelle notoriété. Comment la vit-elle ?

"Pour l'instant, on ne me reconnaît pas dans la rue ! C'est très bien comme ça. Je reçois beaucoup de messages, chaque jour, sur les réseaux sociaux, de la famille, d'amis, des personnes que j'avais perdues de vue même. Ce ne sont que des messages bienveillants. C'est vraiment sympa de voir que je suis suivie. Ma famille est à fond derrière moi", confiait-elle. À Femme Actuelle, Caroline a confié avoir reçu des "propositions" sentimentales. "Mais rien de sérieux, rien de concluant. Il y avait énormément de messages gentils, c'est très sympa, mais pour l'instant, non (NDLR, il n'y a personne dans sa vie", poursuivait-elle.

Une photo "méconnaissable"

Ce mercredi 19 août, Caroline a fêté son premier mois de participation aux "12 coups de midi". Et autant dire que la jeune étudiante avait un sacré défi à relever. En effet, elle a tenté de découvrir le nom de la personnalité dont la photo a été dévoilée dans son intégralité lors de l'étoile mystérieuse. Malheureusement, la championne n'est pas parvenue à reconnaître Christina Aguilera, proposant Gigi Hadid.

Si Caroline doit absolument rester dans "Les 12 coups de midi" pour faire une autre proposition à Jean-Luc Reichmann et ses équipes dès demain, jeudi 20 août, Twitter à réagi à la séquence. Et la majorité des internautes a pris la défense de la championne, pointant du doigt la taille de la photo dévoilée dans l'étoile mystérieuse. "Pour trouver l'étoile mystérieuse, il faut des jumelles", a posté l'un d'entre eux. "Cette photo est méconnaissable", a poursuivi un autre. De son côté, Caroline s'est manifestée sur sa page Instagram après son échec dans cette étape de l'émission. "Merci pour tous vos messages d'encouragement ! Demain ce sera la bonne", a-t-elle écrit.

