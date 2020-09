Les 12 coups de midi : pourquoi Léo a craqué en pleine émission

Léo n'est plus à présenter. À seulement 20 ans, il est le maître de midi des "12 coups de midi" sur TF1. Un titre qu'il détient depuis son arrivée sur le plateau du jeu phare de TF1, le 31 août dernier. Depuis, il ne cesse de briller en enchaînant les victoires, lui qui a trouvé sa toute première étoile mystérieuse il y a quelques jours, sur un coup de chance. Dans une interview à Télé-Loisirs, le jeune étudiant s'est confié sur son parcours, révélant tout d'abord les raisons de sa participation au jeu. "J'ai toujours regardé l'émission, plus ou moins assidûment. Le style du jeu m'intéressait - j'aime les quiz de culture générale - mais son côté divertissant, aussi", confiait-il.

Il s'est ensuite confié sur cette période d'attente qu'il a vécue avant son arrivée dans l'émission. "J'espérais être pris. Au bout de deux mois, si vous n'avez pas reçu une lettre de refus, ça veut dire qu'on va y aller un jour ou l'autre. J'ai gardé la motivation, c'est ce qui est important. Il n'y a pas eu un énorme décalage entre mon casting et mon premier tournage", expliquait-il.

"J'espère que je vais gagner pour eux"

Mardi 29 septembre, Léo a passé "un cap" dans "Les 12 coups de midi". En effet, il a participé pour la 30e fois à l'émission. Et autant dire qu'il est motivé à aller le plus loin possible. "J'essaie de prendre émission par émission et puis en même temps, on essaie d'aller le plus loin possible. Donc la 30e, c'est un beau chiffre, mais on va essayer de ne pas s'arrêter là", a-t-il confié à Jean-Luc Reichmann.

Pour cette 30e émission, l'animateur lui a fait une belle surprise. "Je sais qu'elle va vous toucher", a-t-il commencé. Et de poursuivre "Ils ne voulaient pas apparaître, ce sont papi Pierre et mamie Eliane qui sont là et qui ont voulu vous rendre hommage". Une surprise 2.0 qui a beaucoup ému Léo. Ce dernier a essuyé quelques timides larmes. "Je suis vraiment content qu'ils soient là. J'aurais beaucoup aimé les avoir en visio avant, ils n'ont pas voulu, mais ce n'est pas grave du tout (...) Ça me fait très, très plaisir (...) J'espère que je vais gagner pour eux", a-t-il confié. À noter que la cagnotte de Léo s'élève pour le moment à 122 831 euros.

Surprise ‼️...

mais surtout un très joli moment d’émotion à Midi lorsque Léo découvre ses grands-parents à la télévision. Très beau message d’Amour

Par Clara P