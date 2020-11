Les 12 coups de midi : pourquoi Léo s'est déguisé en Céline Dion dans l'émission ?

Le 31 août dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Léo dans "Les 12 coups de midi". Le jeune étudiant de 20 ans a fait son entrée dans le jeu phare de TF1 en prenant la place de celui qui détenait le titre de maître de midi du programme. Depuis, il enchaîne les victoires. Alors que sa cagnotte s'élève dorénavant à plus de 300 000 euros, il est parvenu à trouver deux étoiles mystérieuses depuis son arrivée dans le jeu.

Au fil de ses participations, les téléspectateurs ont pu en apprendre davantage sur lui et sur ses proches. Le 23 septembre dernier, le champion se confiait sur ce rêve qu'il souhaite réaliser avec ses gains. "Je suis un gros fan de Roger Federer. On sait qu'il va bientôt prendre sa retraite et j'aimerais beaucoup le voir jouer dans un Grand Chelem avant sa retraite. Je vais pouvoir certainement m'offrir une place pour Wimbledon l'année prochaine, s'il participe, s'il n'est pas blessé et s'il ne prend pas sa retraite d'ici là. Ce serait un des rêves que je voudrais réaliser

Léo méconnaissable en Céline Dion

Mercredi 18 septembre, Léo a fait une apparition très remarquée dans "Les 12 coups de midi". En effet, le maître de midi a rejoint Jean-Luc Reichmann sur le plateau de l'émission sous les traits de Céline Dion. Une transformation qui n'a pas manqué de faire réagir Twitter. "Léo en Céline Dion, c'est excellent !! Merci Jean-Luc Reichmann pour tous ces bons moments", a posté un internaute. "Non mais, c'est qu'il est canon Léo en Céline Dion", a poursuivi un autre.

Pendant l'émission, des images de sa transformation ont été dévoilées. Un travail qui a nécessité trois heures de préparation. Dans la foulée, "Léo Dion" a interprété l'un des titres emblématiques de la chanteuse, à savoir "Pour que tu m'aimes encore". Pour quelle raison Léo s'est-il déguisé en Céline Dion ? "Il a accepté de relever l'incroyable défi lancé par 'Les Astuces', sa fidèle bande d'amis pour fêter une 80e participation à l'émission", a rappelé Jean-Luc Reichmann.

#12CDM Léo en #CelineDion C'est excellent !!! Merci @JL_Reichmann pour tous ces bons moments !!! — Leblond Valentin (@Valou62340) November 18, 2020

@JL_Reichmann non mais c'est qu'il est canon Léo en #CelineDion

Bravo aux maquilleurs #12coupsdemidi

Et cette descente d'escalier en talons, quelle maîtrise !!! — Stéphanie (@durant_fleur) November 18, 2020

#Les12CoupsDeMidi leo mini président t a été au top excellent j ai kiffer — PATRIZIABABA (@puggionipatriz1) November 18, 2020

Je l’ai trouvé hyper drôle et décomplexé Leo avec son pari sur Celine Dion mais à ce que je vois sur le hashtag #Les12CoupsDeMidi il y a toujours des boomers qui ont l’esprit fermé à double tour, heureusement que vous n’êtes plus l’avenir du monde. Toujours à voir le mal partout. — Lᴀʟʏ (@raffffa1986) November 18, 2020

Léo a l'air beaucoup plus confiant en Céline! #Les12CoupsDeMidi — (@skullement) November 18, 2020

Il fallait le faire quand même

Bravo Léo #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/OnPZvzIjiB — (@jehanne_martin) November 18, 2020

Par Clara P