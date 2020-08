Les 12 coups de midi : pourquoi Paul a fait son retour dans l'émission

Le 19 juillet dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline, une étudiante originaire de Normandie. C'est elle qui a éliminé Antonin, le précédent maître de midi de l'émission. Depuis son arrivée, la jeune femme de 26 ans enchaîne les victoires. Et face à Jean-Luc Reichmann, elle n'hésite pas à en dévoiler davantage sur sa vie personnelle. Après avoir présenté plusieurs membres de sa famille, la championne a retrouvé virtuellement ses plus proches amis, qui n'ont pas manqué de faire une étonnante anecdote à son sujet.

"Au niveau des défauts, il y a un peu de maladresse. Il ne faut pas trop lui confier sa carte bleue, elle risque de la bloquer. Une fois, elle a gentiment proposé d'aller chercher des sous avec la carte bleue de plusieurs personnes et malheureusement, elle a fini par bloquer la carte de Dédé (NDLR, une amie). Au lieu de s'arrêter à deux codes faux, elle a continué jusqu'au troisième", a raconté son amie Manon.

Une rencontre fan/idole

Jeudi 13 août, Caroline a participé pour la 26e fois aux "12 coups de midi". Un nouveau numéro au cours duquel Jean-Luc Reichmann a fait la connaissance de nouveaux candidats, dont celle de Johanna. Et cette dernière a eu droit à une belle surprise de la part de la production. En effet, elle a pu rencontrer en chair et en os son idole, Paul aka "Wikipaul" ! Elle est fan du jeune homme, ex-maître de midi emblématique de l'émission, troisième au classement des meilleurs champions du jeu phare de TF1. "J'avais envie de vous faire plaisir, parce que grâce à Paul, vous êtes aujourd'hui sur notre plateau... Eh bien voilà, moi j'ai passé un coup de fil, et pour vous, Paul est sur notre plateau", a lâché Jean-Luc Reichmann à l'attention de la jeune femme.

Après avoir demandé à Paul comment se passait son été, Jean-Luc Reichmann lui a fait une très belle déclaration. "Je voulais te dire que je suis très fier de toi (...) Je suis très, très fier d'avoir mis en lumière des personnes comme toi", lui a-t-il dit. Il a ensuite fait "un petit teaser" sur la sortie à la rentrée de son livre. L'occasion pour le jeune homme de faire une mise au point sur son élaboration. "Pour un premier livre, on m'a proposé de l'écrire à ma place. C'est moi qui fournis tout le contenu (...) C'est pour me lancer. On m'a proposé de l'écrire. Du coup, j'ai accepté. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais je m'engage pour les prochains livres à les écrire moi-même", a-t-il confié.

Par Clara P