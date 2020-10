Les 12 coups de midi : pourquoi Valérie Bègue est furieuse contre l'émission

Depuis juin 2010, Jean-Luc Reichmann est aux commandes des "12 coups de midi", émission diffusée quotidiennement sur TF1. Le 31 août dernier, un nouveau maître de midi a pris place dans le jeu. Il s'agit de Léo, un étudiant de 20 ans qui enchaîne les victoires dans le programme. Depuis son arrivée sur le plateau, il a remporté deux étoiles mystérieuses et sa cagnotte s'élève à plus de 210 000 euros. Avec ses gains, le jeune homme veut réaliser son rêve, celui de voir Roger Federer jouer à Wimbledon.

"Je suis un gros fan de Roger Federer. On sait qu'il va bientôt prendre sa retraite et j'aimerais beaucoup le voir jouer dans un Grand Chelem avant sa retraite. Je vais pouvoir certainement m'offrir une place pour Wimbledon l'année prochaine, s'il participe, s'il n'est pas blessé et s'il ne prend pas sa retraite d'ici là. Ce serait un des rêves que je voudrais réaliser", confiait-il le 23 septembre dernier.

"Honteux !"

Si Léo continue son incroyable parcours dans "Les 12 coups de midi", l'émission est en pleine polémique. En effet, le 24 octobre dernier, la question suivante a été posée à un candidat : "A quoi peut-on reconnaître les Réunionnais ?" Deux réponses étaient proposées : "Un onzième doigt" ou "leur ongle très long". Cette dernière réponse était la bonne. Mais la question n'a pas plu à tout le monde, à commencer par l'Union des étudiants de l'Hexagone qui, après avoir dénoncé une "banalisation du racisme" a saisi le CSA.

Valérie Bègue a elle aussi poussé un gros coup de gueule. Dans sa story Instagram, elle a repris une capture de la question qu'elle a accompagnée du message suivant : "Honteux ! TF1, Jean-Luc Reichmann, 'Les 12 coups de midi', un exemple tristement banal de racisme ordinaire". Dans une seconde publication que nos confrères de Voici ont réussi à garder, l'ex-compagne de Camille Lacourt fait un doigt d'honneur. "Il est long cet ongle ? #fieredetrereunionnaise", a-t-elle posté en légende.

Par Clara P