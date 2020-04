Les 12 coups de midi : quel avenir pour l'émission après le 28 avril ?

Mardi 21 avril, dans l'émission "Les 12 coups de midi", Eric a battu un nouveau record. En effet, l'actuel maître de midi a détrôné Paul en le dépassant au classement des meilleurs champions. Dorénavant, il est le deuxième plus grand champion de l'émission devant le jeune étudiant et derrière Christian Quesada. Un nouveau sacre pour celui qui enchaîne les victoires depuis son arrivée sur le plateau du jeu de TF1, en novembre dernier. "Je suis très honoré d'être arrivé au même niveau que Paul, dont j'ai suivi le parcours avec beaucoup d'attention et d'admiration. Ce que j'espère maintenant, c'est aller encore plus loin et prendre la première place !" a-t-il confié à Gala.

Un parcours suivi de près par Jean-Luc Reichmann, le présentateur des "12 coups de midi". À Télé Star, l'animateur confiné à la campagne s'est confié sur les qualités du champion. "La qualité commune à tous les Maîtres de midi, c'est la curiosité. Mais Eric est aussi quelqu'un de généreux et de bienveillant", a-t-il dit.

Un tournage sans public ?

Malgré le coronavirus, l'émission "Les 12 coups de midi" continue d'être diffusée sur TF1. Comme l'a précisé Jean-Luc Reichmann sur Instagram il y a quelque temps, il s'agit de numéros enregistrés avant la crise sanitaire. Mais d'après les informations recueillies par Télé Star, les téléspectateurs pourront continuer à suivre le parcours d'Eric jusqu'au 28 avril prochain. Après cette date, il n'y aura plus d'émissions puisque les tournages sont actuellement interrompus.

Que compte faire la production du programme ? Jean-Luc Reichmann a donné quelques précisions dans une interview à Télé Star. "Nous pouvons aller jusqu'à fin avril. Mais nous sommes déjà en discussion pour savoir ce que nous ferons si le confinement perdure au-delà de cette date. On cherche des solutions parce que je ne veux pas rompre le lien avec les fidèles de l'émission. On réfléchit à un aménagement sans public, on peut travailler en équipe réduite. Ce que l'on n'a pas encore résolu, c'est comment faire venir les candidats", a-t-il expliqué.

Par Clara P