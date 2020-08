Les 12 coups de midi : quelle personnalité se cache derrière l'étoile mystérieuse ?

Le 19 juillet dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline dans "Les 12 coups de midi". En éliminant Antonin du jeu, la jeune étudiante de 26 ans est devenue le nouveau maître de midi. Et depuis, elle enchaîne les victoires. Ce mardi 18 août, elle a participé pour la 31e fois au jeu phare de TF1. Pendant l'émission, elle a pu compter sur la présence virtuelle de Maëlys et Thomas, ses deux amis. L'occasion pour elle de livrer une anecdote sur l'un des moments qu'elle a passés avec eux.

En effet, lorsque Jean-Luc Reichmann a voulu savoir ce qu'elle ferait d'un "peu fun" avec eux, la championne a répondu : "On sortirait son meilleur déguisement et on irait faire une soirée déguisée chez Maëlys et Thomas". Et de poursuivre : "Elle est très, très, très fan de déguisements. Elle en a fait déjà pour Thanksgiving, Halloween, tout ce qui est thèmes américains. Pour Thanksgiving, j’étais venue déguisée en Donald Trump. J’avais la cravate rouge, la super perruque, c’était plutôt réussi".

"C'est une histoire de dingue"

Depuis plusieurs jours, Caroline tente de trouver quelle personnalité se cache derrière l'étoile mystérieuse dans "Les 12 coups de midi". Si l'étudiante originaire de Rouen peut compter sur le soutien de son frère Nathan et de ses ami(e)s, elle n'est pas parvenue à réussir ce défi lors de sa 31e participation ce mardi 18 août. En effet, il ne s'agit pas de Sharon Stone, comme elle l'a proposé. Alors que sa cagnotte s'élève pour le moment à 86 050 euros, la championne souhaite à tout prix résoudre cette énigme, car à tout moment, elle peut être éliminée et voir son rêve de passer cette étape se briser.

"C'est une histoire de dingue", n'a pas manqué de commenter Jean-Luc Reichmann en toute fin d'émission. En attendant, l'identité de la personnalité qui se cache derrière l'étoile mystérieuse n'en finit pas de faire le buzz sur les réseaux sociaux. D'après la page YouTube "Chasseur d'étoile", il s'agirait de Christina Aguilera. Sur Twitter, des internautes sont eux aussi de cet avis. Quant à TV Mag, nos confrères sont revenus sur les indices dévoilés dans l'émission, comme le drapeau américain qui "serait tout simplement en lien avec sa nationalité, puisqu'elle est née le 18 décembre 1980 à New York" ou encore le décor japonais, "clin d'oeil à son enfance", elle qui a vécu pendant deux ans au Japon avec sa mère.

Par Clara P