Les 12 coups de midi : qui est Caroline, la candidate qui a détrôné Antonin ?

Antonin a enchaîné les victoires dans "Les 12 coups de midi" depuis son arrivée en juin dernier. Mais dimanche 19 juillet, son parcours dans l'émission de Jean-Luc Reichmann s'est arrêté. En effet, le jeune étudiant a été éliminé lors de sa 19e participation au jeu phare de TF1. "C'était vraiment un plaisir de participer à l'émission (...) Je remercie toute la production qui a été super sympa avec moi", a-t-il dit. Sur Instagram, il a publié un long message dans lequel il a tenu à rendre hommage à Jean-Luc Reichmann, "le papa des maîtres de midi". Et de poursuivre : "Attentif en permanence au bien-être des candidats et des équipes, d'un professionnalisme qui pousse à l'admiration, je peux vous assurer qu'il incarne dans son quotidien les valeurs qui font le succès de l'émission depuis maintenant 10 ans". Un message qui n'est pas resté sans réponse, l'animateur de 59 ans le remerciant pour "ces jolis mots".

Dans une interview à Télé-Loisirs, Antonin a réagi à son élimination. "C'était assez difficile. J'approchais des vingt participations, mon objectif. J'étais déçu de ne pas y arriver. Je me suis refait le film des émissions que j'avais faites, et sur lesquelles j'avais mal répondu. Je commençais à m'habituer, et à prendre mes marques sur le plateau", a-t-il dit.

Une reprise d'études

Antonin a été détrôné par Caroline, une étudiante en transition énergétique et écoresponsable originaire de Rouen. Décrite par Zette comme une "heureuse célibattante", elle imite plusieurs accents étrangers. Son mode de locomotion privilégié est le vélo. Elle réduit sa consommation de viande et fabrique ses cosmétiques elle-même. Pendant l'émission, Jean-Luc Reichmann a voulu en savoir plus sur son parcours.

"Je voudrais faire quelque chose dans le développement durable, écologie. J'ai arrêté mon métier d'avant, je suis ingénieur mécanique à la base. J'ai arrêté de travailler il y a un an pour recommencer mes études", a-t-elle dit. Et de développer sur son projet : "Ça serait quelque chose dans les collectivités territoriales ou dans un établissement public pour faire avancer la transition énergétique en France", a-t-elle dit. Si elle n'a pas découvert l'Étoile mystérieuse, Caroline a déjà remporté la somme de 15 000 euros.

Par Clara P