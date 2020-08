Les 12 coups de midi : qui est Justine, la candidate qui a éliminé Caroline ?

Le 19 juillet dernier, Caroline débarquait dans "Les 12 coups de midi". La jeune femme de 26 ans était parvenue à battre Antonin, présent dans l'émission depuis une vingtaine de jours. En devenant le nouveau maître de midi du jeu, cette étudiante originaire de Rouen a pu se dévoiler davantage à Jean-Luc Reichmann. Ainsi, elle a confié avoir toujours été célibataire. Elle a aussi présenté plusieurs membres de sa famille, notamment son frère Nathan qui a été un soutien dans le jeu, notamment lorsque la candidate a tenté de trouver l'étoile mystérieuse.

Ce mardi 25 août, lors de sa 38e participation aux "12 coups de midi", Caroline a été éliminée. Si elle repart avec plus de 180 000 euros de gains et de cadeaux, la championne a été très touchée par son élimination. En larmes, elle a réagi sur le plateau. "Ce n'est pas facile, mais bon. Je suis déçue de perdre forcément, parce que je n'aime pas perdre. Quand on prend goût à la victoire, on n'a pas envie que ça s'arrête", a-t-elle confié. Sur ses réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann lui a adressé un message. "Caroline a craqué aujourd'hui. Visage pleurant... Bravo pour votre endurance, votre respect et votre bienveillance vis-à-vis de toutes les équipes Caroline. Nous ne vous oublierons pas", a-t-il posté.

Une nouvelle championne... en couple

Qui a battu Caroline dans "Les 12 coups de midi" ? Il s'agit de Justine, une professeure des écoles dynamique. Lors de son portrait, Zette l'a présentée comme "une fan de Renaud" qui "mange du camembert au petit déjeuner" et qui est "mal habile en cuisine". Quand elle n'est pas devant ses élèves, Justine joue au rugby avec ses coéquipières. Elle a indiqué qu'elle allait reprendre les sessions en septembre prochain.

Jean-Luc Reichmann a déjà pu faire connaissance avec les proches de Justine. En effet, sa maman, son petit ami et deux de ses amis ont fait une apparition dans l'émission par écrans interposés. Sur Twitter, des internautes ont donné leur avis la concernant. "Elle est vachement chou la petite Justine dans sa manière d'être ! J'espère qu'elle restera longtemps", a posté l'un d'entre eux. "Premier coup de maître pour Justine. 20 000 euros, dont 10 000 euros pour elle. Ça, c'est une nouvelle jolie histoire", a continué un autre.

