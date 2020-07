Les 12 coups de midi : Sylvain métamorphosé, combien de kilos a-t-il perdu ?

C'est une semaine un peu spéciale que Jean-Luc Reichmann vit dans "Les 12 coups de midi". En effet, son émission fête ses dix ans. Pour célébrer cet anniversaire, la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques de l'émission. Ainsi, les téléspectateurs ont eu le plaisir de revoir Paul, troisième plus grand maître de midi au classement des champions du jeu, mais aussi Eric, qui est parvenu à se qualifier pour la grande finale diffusée ce samedi 4 juillet en prime-time sur TF1.

Le 19 juin dernier, Eric a été éliminé lors d'un duel qui l'a opposé à Colas, un analyste financier de 28 ans. Depuis, le Breton a retrouvé son quotidien. Et autant dire que sa nouvelle notoriété n'est pas si évidente à gérer. "Il y a des tas de choses qui ont changé, la sortie de l'anonymat... On ne peut plus mettre un pied dans la rue sans être sollicité. Je le vis bien parce que dans la rue, c'est toujours bienveillant et sympathique (...) Sur les réseaux, il y a un petit peu de tout, on ne peut pas plaire à tout le monde", confiait-il.

Une impressionnante perte de poids

Ce samedi 4 juillet, quatre nouveaux candidats s'affrontent dans "Les 12 coups de midi" parmi lesquels Sylvain, ex-candidat de l'édition 2015. Il y a un an, le champion avait fait une apparition remarquée sur le plateau de l'émission. En effet, il avait perdu 58 kilos. Une perte de poids qu'il avait commentée face à Jean-Luc Reichmann.

"J'avais dit que je perdrais 40 kilos, et pour l'instant, j'en ai perdu 58 (...) J'ai regretté au début de m'être fixé un objectif. J'avais dit : 'Je vais perdre 40 kilos, si je franchis un certain nombre de participations'. Et j'ai franchi le nombre de participations en question. C'est dur de se lancer, parce que c'est une question de volonté", disait-il. Lors de son retour dans "le combat des maîtres", Sylvain a dévoilé une nouvelle transformation, mais capillaire cette fois. En effet, le champion a troqué ses cheveux courts pour des cheveux plus longs !

Par Clara P