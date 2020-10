Les 12 coups de midi : un ancien candidat condamné à six mois de prison

Depuis dix ans maintenant, l'émission "Les 12 coups de midi" est diffusée sur TF1. Et en dix ans, il s'en est passé des choses. En effet, il y a quelques mois, le programme faisait tristement parler de lui à cause d'un ancien candidat, Christian Quesada. L'ancien maître de midi a été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Il y a quelques jours, une polémique enflait sur les réseaux sociaux suite à une question posée à un candidat. Jean-Luc Reichmann demandait alors à un candidat : "À quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais ?", le candidat avait le choix entre deux réponses " leur ongle très long" ou "leur onzième doigt". La production a tenté de se défendre, ce qui n'a pas convaincu et l'Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone a décidé de saisir le CSA.

une deuxième condamnation

Et ce mardi 27 octobre, l'émission, vivement taclée par Valérie Bègue, se retrouve une nouvelle fois dans la tourmente. Et pour cause, un ancien candidat des 12 coups de midi, Anthony Lolli qui a participé au jeu en 2017, vient d'être une nouvelle fois condamné pour des faits graves. Selon les informations du Progrès, il aurait récupéré les coordonnées bancaires d'un de ses collègues pour effectuer des achats : "J'ai noté les coordonnées pour pouvoir m'aider financièrement". Le tribunal a décrété que l'ancien candidat avait "une personnalité particulièrement complexe", raison pour laquelle il a été condamné à six mois de prison ferme. Mais Anthony Lolli n'est pas à son coup d'essai puisqu'en 2019 il a été condamné à quatre ans de prison pour avoir déclenché un incendie criminel.

