Les Anges : d'anciens employés de la production dénoncent du racisme et du sexisme

L'émission de télé-réalité "Les Anges" est encore au coeur d'une vive polémique depuis que des candidates ont livré des témoignages glaçants sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision sur le harcèlement qu'elles ont subi lors du tournage. "On m'a aspergé le visage de produit ménager", dénonçait notamment Angèle Salentino sur le plateau de "Touche pas à mon poste" la semaine passée. Depuis, de nombreux téléspectateurs appellent au boycott des Anges de NRJ12. Une enquête dévoilée ce lundi 26 avril 2021 par Mediapart accable encore la société de production "La Grosse Équipe". Nos confrères ont interrogé d'anciens employés de la société de production. Une stagiaire a notamment révélé que le sexisme était monnaie courante au niveau du casting. "Dès le départ, ces émissions sont sexistes parce qu’on ne caste les filles que pour plaire aux garçons. Et dans de très rares cas on peut aussi les caster parce qu’elles sont grandes gueules et qu’elles vont clasher mais, la plupart du temps, on les choisit pour leur physique, c’est tout !", explique-t-elle.

Une stagiaire surnommée "Chocolat" en raison de sa couleur de peau

L'ancienne stagiaire raconte aussi avoir assisté à des scènes incroyables dans les bureaux de "La Grosse Équipe". "[Une des responsables] les accueillait avec un grand sourire mais dès qu’elles partaient, elle se dépêchait de venir nous voir pour nous expliquer que c’étaient des 'salopes'…", assure-t-elle encore. Cette ancienne employée affirme avoir été victime de racisme : "C’était dur… À chaque fois que j’avais une tenue courte, j’avais le droit à des remarques. Un jour, je rentre dans son bureau et [une responsable] m’appelle 'Chocolat' parce que je suis noire". Le cas de cette stagiaire ne semble pas isolé. "Tous les jours. Je me levais et je me couchais avec la boule au ventre", raconte à Mediapart une ancienne employée. Une autre dénonce un "environnement malsain". "J'ai travaillé pour du divertissement ou de la fiction et je n'ai jamais retrouvé cette ambiance malsaine. Le sexisme et le harcèlement sont bien installés dans le domaine de la téléréalité", dénonce encore une autre ancienne employée. Sur les cinq employées de "La Grosse Équipe" interrogées par Mediapart, quatre ont décidé de porter plainte.

Par Matilde A.