Les Anges : Sarah Van Elst "agressée" et harcelée sur le tournage, ce qu'il s'est passé en OFF (Exclu vidéo)

Le 21 avril dernier, dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Cyril Hanouna a évoqué la polémique entourant l'émission des "Vacances des Anges 4". Entre harcèlement, menaces et intimidations, Angèle et Rania, deux participantes au tournage, ainsi que Nathanya Sion, ont balancé sur les coulisses du tournage. Angèle Salentino a révélé : "Chaque candidate a vécu une histoire différente. J'ai recueilli les propos d'autres candidates. On leur a tiré les cheveux, on les a étrangées, on les a frappées". Elle a ensuite livré sa propre expérience dans le programme de NRJ12. "Quinze personnes qui vont se mettre sur une seule candidate et vont la pousser psychologiquement à bout. Ça se fera à travers des humiliations, des insultes... Dans mon cas, on m'a aspergé le visage de produits ménagers, on m'a insultée de 'pu** et de sal***', on m'a menacé et on a voulu me frapper..."

Quelques jours après, c'est Sarah Fraisou qui a participé à l'émission "Touche pas à mon poste" sur C8. Invitée pour répondre aux accusations de harcèlement dont elle a été la cible par certains candidats, la jeune femme de 28 ans a fondu en larmes. "J'ai extrêmement de pression. Ces 15 derniers jours, ce que les gens ne savent pas, déjà moi je sors d'un divorce. On m'a contre-attaqué sur du harcèlement alors que vraiment, pour le coup, je n'ai rien à voir dedans. Quand tu t'exprimes, tout le monde s'acharne sur toi. On t'insulte sur des lives, on t'appuie dessus sans même savoir le pourquoi du comment", disait-elle.

"J'étais en état de choc, je voulais partir"

Face à la polémique, les témoignages s'enchaînent. Ainsi, ce lundi 3 mai 2021, Jordan de Luxe a reçu Sarah Van Elst, ex-candidate de la dixième saison anniversaire des "Anges de la télé-réalité" diffusée en 2018 sur NRJ12. Elle a confié avoir été "harcelée" pendant le tournage. "Le harcèlement continue même en OFF (...) Un jour j'avais un t-shirt qui était inspiré d'une autre marque et je ne le savais pas. Je me suis fait harceler. On s'est moqué de moi pendant deux, trois jours pour ce t-shirt", a-t-elle commencé.

Elle a ensuite évoqué un moment "grave" vécu pendant le tournage. "On est arrivé dans ma chambre et on a retourné mon lit", a-t-elle dit. Si elle n'a pas voulu révéler l'identité de la personne qui a fait ça, la chanteuse a révélé ce qui s'est passé en OFF juste avant cet acte. "Un jour, j'étais assis sur mon lit et j'ai vu cette fille rigoler avec son 'copain' du moment (...) À un moment donné, il s'est assis sur mon lit, il a collé son front contre moi et il m'a dit : 'Personne ne t'aimes ici dans cette maison, tu ne vaux rien' (...) Il essaie de briser ma confiance en moi. Je lui dis : 'Je ne baisserai pas les yeux devant toi. Tu sors de ma chambre'. La production est arrivée et l'ont sorti de ma chambre (...) Cette fille et ce garçon partent à New York, ils reviennent. Et là, tout d'un coup, elle me dit : 'J'aimerais dormir avec mon copain, dans notre chambre'. Je lui dis : 'Non, je ne peux pas dormir avec quelqu'un qui m'a agressée mentalement'. Comme ça, c'était en OFF, à l'écran on dirait que je dis non, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un dorme dans ma chambre, mais je n'ai pas pu expliquer pourquoi, chose que je fais ici. Et suite à ça, elle pète un câble, elle vient dans ma chambre, elle retourne mon lit (...) C'est pour ça que je veux me battre, parce que je n'avais jamais connu le harcèlement avant. J'étais dans un état de choc, je voulais partir", a-t-elle raconté.

