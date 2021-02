Les Anges : un candidat accusé de violences conjugales !

Depuis quelques heures maintenant, Ricardo Pinto se retrouve au coeur d'une terrible histoire. En couple avec Nehuda depuis cinq ans maintenant, ils viennent de se séparer. La jeune femme avait annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. En plus de la rupture, la candidate de télé-réalité annonçait que son ancien compagnon avait déjà retrouvé l'amour : "Pour toutes les personnes qui continuent à me parler de Ricardo ou à m’associer à lui. S’il vous plaît, nous deux c’est terminé. Il a rencontré quelqu’un, il est amoureux. Donc pour lui, pour sa nouvelle copine et pour moi stop s’il vous plaît. Merci." Une rupture qui semblait bien se passer entre les deux ex.

"Ricardo est un pervers narcissique"

Mais ce lundi 15 février, Nehuda vient de faire de lourdes révélations sur le comportement de son ancien compagnon. Elle dévoile les violences conjugales dont elle a été victime. Mais ce n'est pas tout. La chanteuse assure qu'il lui a déjà ouvert le crâne en la frappant avec une clé. "On est bien d'accord, laver son linge sale en public, il ne faut pas le faire. Les réseaux, c'est cruel. On va dire qu'en le salissant lui, je me salis moi aussi. Mais à un moment donné, je veux juste que les gens soient au courant de ce que je vis et de ce que j'ai vécu pendant cinq ans d'enfer. J'ai tellement voulu le protéger de tout. Mauvais regard, jugement, que j'ai pris sur moi et encaissé, mais stop."

Nehuda va ensuite plus loin en ajoutant : "Ricardo est un pervers narcissique. Un vrai ! Et oui j'ai été faible, j'ai été au fond du trou pour lui, par peine, par amour. J'ai été folle même, mais plus jamais. (...) J'étais enceinte, il m'a menacée avec une arme à bout portant. J'étais en larmes, je criais, j'ai appelé la police, je suis allée porter plainte. Le lendemain, c'était sorti dans les médias alors j'ai retiré la plainte".

Nehuda qui fait des révélations sur ricardo, c’est tellement humiliant aucune femme ne mérite ça je suis choquée pic.twitter.com/BLQU30yRBR — assia (@assiaprv) February 15, 2021

Par J.F.