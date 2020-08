Les Bodin’s rendent hommage au personnel soignant dans Fort Boyard

Maria et Christian Bodin font rire les téléspectateurs depuis 1994 déjà, date de création du duo mère/fils. Samedi 15 août Vincent Dubois et Jean-François Fraiscinet alias Maria et Christian se sont illustrés dans Fort Boyard. Ils participaient au jeu aux côtés d’Alex Goude, de Laurent Maistret et de Tiga pour l’association Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Et ils se sont démarqués, créant la surprise parmi les internautes. Si leurs performances ont étonné, leur générosité a été remarquée également. Au moment de se lancer dans le vide lors de l’épreuve du saut de l’ange, Maria Bodin a rendu un bel hommage au personnel soignant mobilisé pendant la pandémie de coronavirus et toujours sur le front.

Les Bodin’s ont fait le show sur France 2

Lors des épreuves, Maria Bodin a fait le show dans Fort Boyard en réalisant plusieurs exploits du haut de ses "87 ans". Elle est presque parvenue à faire le grand écart et juste avant de s’élancer pour le saut de l’ange, elle déclare : "Je dédie ce saut au Père Fouras bien entendu mais je veux dédier ce saut aussi à tous les soignants qui pendant la crise sont partis, la fleur au fusil, s’occuper des papis et des mamies dans les Ehpad. D’une certaine façon eux-aussi, à ce moment-là, se lançaient dans le vide". Un vibrant hommage aux soignants dont le courage a été salué notamment pendant le confinement. L’association Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a pour objectif d’améliorer le quotidien des patients et des aidants à l’hôpital et en Ehpad. Les fans des Bodin’s devront attendre 2021 pour découvrir leur nouveau spectacle décalé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Quel beau discours ma chère Maria @LesBodins, vous m'avez touché en plein coeur #FortBoyard pic.twitter.com/ZdaEAhDB3r — Père Fouras (@perefouras) August 15, 2020

