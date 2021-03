Les César - Anny Duperey : ce qu'elle n'a pas du tout aimé de la cérémonie (Exclu vidéo)

Le 12 mars dernier, la 46e édition des César a été diffusée sur Canal+. Les acteurs et actrices du cinéma ont assisté à la cérémonie en direct de l'Olympia, lieu choisi pour faire vivre cet évènement cimatographique, malgré la crise de la Covid-19. Une soirée marquée par plusieurs interventions, notamment celle de Corinne Masiero qui, pour interpeller l'opinion publique sur la situation des intermittents du spectacle, n'a pas hésité à se mettre totalement nue face à l'audience. Dans "Le Parisien", la star de la série "Capitaine Marleau" a tenu à s'expliquer sur la raison de cette apparition choc.

"Quand Marina Foïs m'a proposé de remettre un César, on a pensé que je viendrai en peau d'âne. Et j'ai dit que j'allais sans doute changer un peu le texte. Comme pour toute action, il ne faut pas prévenir pour ne pas mettre les gens dans la merde, j'assume donc seule ce qui s'est passé ensuite. J'ai préparé mon texte modifié et avec l'aide de deux costumières qui m'ont aidée à écrire des phrases sur mon dos, j'ai attendu le dernier moment (...) Quand on défend des valeurs, il y a le risque, que ce soit au cinéma, au théâtre ou dans une usine occupée, de perdre son emploi, d'avoir tout le monde à dos. Il ne faut pas trop y penser pour agir. Ce n'était pas forcément rigolo, mais je suis contente de l'avoir fait", a-t-elle confié.

"On commence avec une crotte..."

Ce mardi 16 mars, Jordan de Luxe a reçu Anny Duperey dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Présente lors des César, la comédienne n'a pas mâché ses mots à l'encontre de certaines interventions qui ne lui ont pas plu du tout. Elle a tout d'abord commencé par donner son avis sur le discours d'entrée de Marina Foïs pendant laquelle cette dernière a ramassé une crotte de chien, clin d'oeil fait à Florence Foresti, la maîtresse de l'édition précédente. "La crotte de chien au début, là j'avoue que... On s'en fout ! On démarre une cérémonie qui valorise un métier, qui fait rêver les gens en principe et on commence avec une crotte, je ne comprends pas là (...) ll faut être un peu plus grand que ça quand même quand on fait ça. Marina Foïs, je l'ai trouvée plutôt bien (...) C'était très sympa (...) Mais ce que je reproche à la petite équipe qui a écrit des trucs comme ça, c'est qu'il y avait un côté potache entre nous. Même l'intervention du 'Splendid', ce n'était pas bien. Ça ne m'a pas fait rire", a lâché Anny Duperey, admettant toutefois qu'il y a eu "des bons moments" pendant la cérémonie.

Sur l'intervention de Corinne Masiero, Anny Duperey a confié : "Je la connais, je l'aime beaucoup. C'est une comédienne qui fait d'elle-même un personnage (...) Elle a fait un coup de p***, je le dis en toute amitié. En faisant une chose pareille, elle savait parfaitement qu'on ne parlerait que de ça. Ça ne me choque pas plus que ça (...) Corinne Masiero à poil me choque moins que le sketch débile et un peu dégradant avec Nathalie Baye : 'Vous étiez une formidable comédienne, maintenant vous êtes une 'mère de'. Je me demande comment elle s'est laissée faire. Ça me choque. C'est bas, inutile, pas vraiment drôle (...) Elle aurait dû dire non".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV