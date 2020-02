Les Enfoirés 2020 : la date du concert sur TF1 dévoilée

Les téléspectateurs vont prochainement découvrir le concert des Enfoirés sur TF1. Rendez-vous très attendu sur la chaîne privée, le spectacle réalise chaque année l'une de ses meilleures audiences. En 2019, 8,9 millions de téléspectateurs s'étaient rassemblés. Pour faire patienter, TF1 a dévoilé la date de la diffusion du nouveau spectacle "Le Pari(s) des Enfoirés" ce mardi 11 février. Le concert annuel au profit des Restos du cœur sera diffusé le vendredi 6 mars 2020 à 21h05. Les enregistrements avaient eu lieu lors des concerts qui s'étaient déroulés entre le 15 et le 20 janvier l'AccorHotels Arena à Paris.

Des moments forts attendus

Sur scène, 34 artistes se sont réunis pour interpréter de nombreux titres de la chanson française. Ce spectacle en hommage à Paris s'ouvre avec un tableau mettant à l'honneur Notre-Dame de Paris. Les différents tableaux invitent ensuite le public à s'évader dans les rues de Paris, où de célèbres monuments et musée s'y croisent. À côté des sketchs dont celui de Muriel Robin, plusieurs prestations marqueront la soirée comme les hommages à Dalida et Johnny Hallyday sur son titre "Vivre pour le meilleur". Les téléspectateurs découvriront aussi les nouveaux venus de cette édition 2020 avec Vitaa, Helena Noguerra, Maëlle (gagnante de The Voice saison 7), Inès Reg, Alice Pol, Black M et le groupe Boulevard des Airs. Mais une Enfoirée historique fera aussi son retour après 20 ans d'absence : Véronique Sanson.

le vendredi 06/03 à 21:05 Le double cd et le dvd seront en vente dès le lendemain. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas. Ils comptent sur vous ! pic.twitter.com/ftEfzsNhob — TF1 Pro (@TF1Pro) February 11, 2020

Par Marie Merlet