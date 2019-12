Les Enfoirés 2020 : qui a signé le titre de la prochaine édition ?

Une tradition. En mars dernier, TF1 avait diffusé le spectacle des Enfoirés 2019. Une édition anniversaire qui avait réuni Malik Bentalha, Zazie, Didier Deschamps et même Kylian Mbappé. Les Inconnus avaient même fait une apparition express sur la scène de l’Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux. Le spectacle avait été enregistré en janvier, deux mois avant sa diffusion sur les écrans. Le 25 juin dernier, Les Enfoirés dévoilaient déjà les dates et le lieu de leurs prochaines prestations. La troupe se réunira cette fois-ci à Paris afin de récolter des fonds pour Les Restos du Cœur. "En 2020, Les Enfoirés se produiront à l’AccorHotels Arena à Paris du 15 au 20 janvier inclus", pouvait-on lire dans une publication sur Twitter.

De nouvelles recrues s’en sont chargées

Et on en sait déjà plus sur cette prestation. Dimanche 15 décembre, dans une vidéo relayée sur le Twitter des Restos du Cœur, le groupe Boulevard des Airs a ont annoncé qu’ils avaient signé le titre de l’édition 2020 du concert des Enfoirés, en collaboration avec Tibz. Une chanson baptisée "À côté de toi". "C’est en musique et avec notre copain Tibz qu’on a voulu répondre à l’invitation [des Restos du Cœur et des Enfoirés, ndlr] en écrivant et en offrant la chanson ‘À côté de toi’, qui sera le single des Enfoirés 2020", ont déclaré les artistes, nouvelles recrues de la troupe des Enfoirés, "très heureux et très fiers d’apporter humblement [leur] pierre à l’édifice". Cette chanson sera diffusée sur France Bleu les 11 et 12 janvier prochains, en exclusivité.

Par Laura C-M