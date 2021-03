Les Enfoirés 2021 : cette absence qui a agacé les internautes

Depuis de nombreuses années maintenant - 1989 précisément - les Enfoirés se donnent rendez-vous annuellement sur TF1 pour un grand concert. Ce dernier permet de récolter des fonds pour l'association des Restos du coeur, créée par Coluche. Et en trente-deux ans, de nombreuses personnalités ont foulé la scène de ce célèbre spectacle. Cette année, de grands noms manqueront encore à l'appel. C'est le cas notamment de Jean-Jacques Goldman qui a décidé de quitter la troupe il y a maintenant cinq ans. "À 65 ans et après 30 ans d'Enfoirés, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission. Je vais arrêter quelques années. J'ai l'intention de voyager. Je reviendrais avec plaisir dans quelques années si l'on m'invite et si je suis encore présentable", disait-il dans un message posté sur le site de l'association.

"on ne va pas distribuer beaucoup de repas"

Lors du show diffusé sur TF1, les téléspectateurs ont remarqué une autre absence. Et pas des moindres ! Celle de Jean-Baptiste Maunier. Membre emblématique depuis plusieurs années maintenant, le chanteur était absent pour une bonne raison. Et pour cause, il vient d'être papa d'un petit garçon. Il ne voulait donc pas abandonner son nouveau-né si jeune. Une absence justifiée mais qui a visiblement agacé les internautes qui ont été nombreux à commenter sur Twitter : "Donc Jean-Baptiste Maunier aka l’un des hommes les plus beaux de France n’est pas présent aux Enfoirés. Ça me brise", "Pas de Jean-Baptiste Maunier aux Enfoirés, c'est trop pour moi", "Ah mais on se retrouve devant les Enfoirés sans Jean-Baptiste Maunier. Mais...?!", "Bon sinon qui chaque année regarde les Enfoirés pour Jean-Baptiste Maunier et actuellement est dégoûté ?" ou encore "Par contre si y’a pas Jean-Baptiste Maunier aux Enfoirés, on ne va pas distribuer beaucoup de repas".

jregarde les enfoirés chaque année juste pour jean baptise maunier et il est pas là — anna banana (@loulouvyz) March 5, 2021

Ah mais on se retrouve devant les enfoirés sans Jean-Baptiste Maunier.

Mais...?! — Blink (@Voijd) March 5, 2021

Par contre si y’a pas Jean-Baptiste Maunier aux enfoirés on va pas distribuer beaucoup de repas :/ — niconirique (@BeBraveMonster) March 5, 2021

donc jean-baptiste maunier aka l’un des hommes les plus beaux de france n’est pas présent aux enfoires. ça me brise. — (@swordofzayn) March 5, 2021

Par J.F.