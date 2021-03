Les Enfoirés 2021 : la femme d'un chanteur fait une apparition remarquée

Depuis plusieurs années maintenant l'association "Les Restos du coeur" créée par Coluche vient en aide aux plus démunis. Cette dernière permet de fournir des repas aux gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. Et pour récolter encore plus de fonds, ils ont décidé de créer le concert des Enfoirés il y a trente-deux ans maintenant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier cartonne. Chaque année, des millions de téléspectateurs sont devant leur télé pour ce rendez-vous annuel qu'il ne manquerait pour rien au monde.

Mais cette année, l'édition était particulière. En effet, avec la crise sanitaire de la Covid-19, les chanteurs se produisaient sans public.

Les internautes conquis !

Un public physiquement absent mais très présent sur les réseaux sociaux. En effet, ils ont été nombreux à commenter le show assez spectaculaire sur Twitter. Et lors de la soirée, un détail a particulièrement intrigué les internautes. En effet, un des jurés de l'émission The Voice a amené dans le plus grand secret sa compagne sur scène, il s'agit de Florent Pagny ! Azucena Caamano, sa femme a fait une courte apparition dans un des tableaux ! Une surprise que les internautes ont adoré : "Je me trompe ou j'ai cru voir Mme Pagny ?", "Ah je suis pas la seule à l'avoir vue", "Oh Azucena", "Il y avait bien Azucena ?", "Oh la femme de Pagny".

Je me trompe ou j ai cru voir mme pagny ?#LesEnfoires — steph (@StephGitzhoffer) March 5, 2021

Il y avait bien Azucena ???#LesEnfoires — Nanie (@2212nanie) March 5, 2021

Oh la femme de Pagny #LesEnfoires — syl (@sylangell) March 5, 2021

Par J.F.