Les Enfoirés 2021 : pourquoi il n'y a jamais d'animateur télé dans la troupe

Parmi la quarantaine d’artistes au sein de la troupe des Enfoirés, chanteurs, chanteuses, sportifs, acteurs, actrices ou encore humoristes se rassemblent au profit des Restos du Coeur. Pour le concert annuel diffusé ce vendredi 5 mars sur TF1, qui a été enregistré en janvier dernier sans spectateurs, de nouveaux venus ont rejoint la scène. Le chanteur Vianney, la comédienne Alice Taglioni, l'humoriste Kev Adams, et Rebecca, gagnante de The Voice Kids, ont notamment agrandi la troupe. Mais les animateurs et animatrices télé sont les grands absents des Enfoirés. En dehors de l'humoriste Nicolas Canteloup qui a son émission "C'est Canteloup" sur TF1, aucune figure du petit écran n'a intégré la bande.

Une décision prise à l'époque

Directrice éditoriale des Enfoirés depuis 1993, Anne Marcassus a expliqué auprès de Télé-Loisirs la raison de cette absence. "C'était une décision qu'on avait prise à l'époque avec Jean-Jacques Goldman. On s'est dit que si on commençait à en inviter un, pourquoi on inviterait lui et pas un autre ? Ça aurait été sans fin. On a décidé de ne pas le faire du tout. Comme ça, on ne faisait pas d'histoire. Cela n'empêche pas qu'on les aime beaucoup. C'est une décision qu'on a prise il y a longtemps et qu'on continue de faire perdurer car cela serait compliqué à gérer", a-t-elle assuré sur ce choix de la production. Malgré l'absence du public cette année, Les Enfoirés qui "représentent 10% du budget annuel de l'association" selon Patrice Douret, le président de l’association, compte bien réunir des millions de téléspectateurs contre 9,95 millions en 2020.

Par Marie Merlet